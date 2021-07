Motivul pentru care elicopterul Black Hawk a aterizat în centrul Capitalei

Aterizarea forţată în Piaţa Charles de Gaulle a elicopterului american Black Hawk a fost un gest extrem de urgent de realizat pentru că defecţiunea aparatului putea duce la prăbuşire în câteva secunde. Practic, echipajul a demonstrat capacitatea de a gestiona o situaţie critică ce s-ar fi putut transforma într-o tragedie.

Ancheta care se face în acest caz a stabilit că în timpul zborului, piloţii americani au fost avertizaţi de un senzor că există o problemă majoră la cutia de viteze a aparatului, care transmite puterea de la motoare la elicea portantă şi nu numai. Concret, este vorba de nişte senzori magnetici care pot detecta bucăţi mici de metal în uleiul din cutia de viteze. Dacă senzorii semnalază acest lucru înseamnă că unele piese (rulmenţi sau angrenaje) s-au spart şi că transmisia se poate bloca oricând, ducând la prăbuşirea necontrolată a aparatului.

piloţii americani au procedat imediat, ca la carte, la aterizarea forţată pentru că pericolul era iminent, susţin surse militare. Au redus puterea, motiv pentru care şi aparatul a pierdut brusc din înălţime şi au căutat un loc pentru aterizarea forţată, manevră realizată cu succes. Au fost la numai câteva secunde de catastrofă. După semnalizarea avariei,pentru că pericolul era iminent, susţin surse militare. Au redus puterea, motiv pentru care şi aparatul a pierdut brusc din înălţime şi au căutat un loc pentru aterizarea forţată, manevră realizată cu succes. Au fost la numai câteva secunde de catastrofă.

20 de secunde între semnalarea defecţiunii şi prăbuşire

O ancheta a Air Accidents Investigation Branch (AAIB), instituţia britanică care anchetează catastrofe aviatice, arată că o astfel de defecţiune se poate transforma în tragedie în câteva secunde. Un elicopter bimotor Eurocopter Super Puma, aparat oarecum similar cu Black Hawk, s-a prăbuşit, iar accidentul s-a soldat cu pierderea a şaisprezece vieţi.

În timpul întreţinerii, aparatul a primit o cutie de viteze folosită, dar considerată bună de operat. Pe 1 aprilie 2009, în timp ce elicopterul zbura spre Aberdeen de pe platforma Miller din Marea Nordului, cutia de viteze a cedat, câteva piese s-au fracturat, iar rotorul principal pus şi simplu s-a separat de aparatul care s-a prăbuşit haotic în mare.

Totul s-a întâmplat în timp ce aparatul de afla la o altitudine de 700 de metri. Ancheta ulterioară a AAIB a arătat că la un moment dat senzorii au semnalat problemele cutiei de viteze şi că după numai 20 de secunde rotorul principal s-a desprins şi a lovit braţul cozii elicopterului care a fost astfel secţionat. În acel moment, aparatul şi cei de la bord au fost condamnaţi.

Fără speculaţii

Armata americană nu a făcut, încă, publice motivele aterizării forţate şi au refuzat să facă speculaţii până la finalizarea anchetei ce vizează incidentul din centrul Bucureştiului. „Aeronava va fi returnată Batalionului 3 din Regimentul 1 Aviaţie, ce are baza la Mihail Kogălniceanu. Suntem recunoscători pentru susţinerea pe care Guvernul României şi autorităţile locale au acordat-o pentru securizarea spaţiului unde a avut loc incidentul şi pentru recuperarea fără probleme a aeronavei. (…) Nu vom face speculaţii referitor la cauza (incidentului - n.r.) până la încheierea investigaţiei”, a afirmat maiorul Matthew St. Clair.

4.000 de aparate construite

UH-60 Black Hawk se află în dotarea forţelor aeriene din 24 de ţări, până în prezent fiind fabricate peste 4.000 de unităţi.

Este conceput pentru o plajă largă de operaţiuni, de la sprijin aerian pentru operaţiuni la sol, la operaţii speciale, search and rescue, MEDEVAC (evacuare medicală) sau atac la sol (echipat cu diverse sisteme de armament) şi chiar transport VIP. Echipajul şi luptătorii sau pasagerii sunt protejaţi o podea blindată. Sikorsky UH-60 Black Hawk, care are un preţ unirat de 21.3 milioane de dolari, are o vastă experienţă de luptă fiind folosit, printre altele, în conflictele din Grenada, Panama, Irak, Somalia, Balcani, Afganistan şi în alte zone din Orientul Mijlociu.