Momentul în care soldaţii ucraineni distrug o dronă rusească cu un sistem de rachete britanic VIDEO

Un nou clip video de pe front ilustrează exact momentul când un soldat ucrainea foloseşte un lansator cu o rachetă Martlet şi trage asupra unei ţinte aeriene despre care se spune că ar fi fost o dronă de recunoaştere Orlan-10.

Racheta pleacă din lansator, face o curbă pronunţată în aer la câţiva metri deasupra solului şi apoi o ia în sus unde, la distanţă de câteva secunde, explodează în momentul interceptării. La sol soldaţii ucraineni strigă în semn de victorie.

Ucrainenii din imagine folosesc un lansator portabil folosit şi de sistemul Starstreak, dar racheta folosită pentru interceptare este racheta Martlet, o rachetă cu un corp uşor diferit şi mai lentfaţă de Starstreak - Mach 1,5 în loc de 3, dar cu un focos unitar care se descurcă mai uşor împotriva dronelor mici decât tripla săgeată a rachetei Starstreak.

Martlet este rachetă uşoară de tipul multirol dezvoltată de Thales pentru regatul Unit care poate fi folosită în mai multe combinaţii: sol-aer, aer-sol sau sol-sol.

Racheta are un focos de doar 3 kilograme şi are o rază operaţională de 8 km. Racheta este ghidată optic sau prin laser către ţintă de către lansator, iar în faza terminală se bazează pe ghidaj în infraroşu.

#Ukraine : The Ukrainian Air Assault troops claim to shoot down a Russian Orlan-10 reconnaissance UAV on the Eastern front. As can be observed, once again a UK-supplied LMM Martlet multirole missile was used. pic.twitter.com/UUJIp41I4F

De altfel, în ultimele zile, Ucraina a avut ceva succes în a intercepta şi doborî sau recupera drone de recunoaştere Orlan-10 folosite de ruşi.

Rusia se laudă cum foloseşte în războiul din Ucraina dronele Orlan-10

Ministerul rus al Apărării a făcut un film de prezentare pentru drona multifuncţională Orlan-10, folosită în „operaţiunea militară specială” din Ucraina în special pentru culegerea de informaţii.

„În timpul operaţiunilor de luptă, echipajele Orlan-10, în ciuda interferenţelor electronice ale inamicului, desfăşoară zboruri de recunoaştere la nivel tactic pentru coordonarea acţiunilor între diferite tipuri de echipament militar şi armament”, se arată în descrierea clipului.

