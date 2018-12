Ministrul Apărării, Gabriel Leş, despre numirea noului şef al Statului Major al Apărării: „Am două, trei variante”

Întrebat dacă generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO şi UE, este una dintre variantele pentru conducerea Statului Major al Armatei, ministrul Apărării Naţionale a răspuns pozitiv. "Este unul dintre cei trei, cele trei variante pe care le am acum. Da", a mai spus ministrul Apărării, potrivit sursei citate.

O a doua variantă anunţată de ministru este Ovidiu-Liviu Uifăleanu, actualul şef al Statului Major al Forţelor Terestre.

"Se încadrează Uifăleanu (Ovidiu-Liviu Uifăleanu, actualul şef al Statului Major al Forţelor Terestre -n.r.). Cutuma este următoarea, de două ori şef de la Forţele Terestre, odată de la Naval, o dată de la Aviaţie, este după numărul de militari. Ca şi cutumă, acum ar mai trebui încă o dată de la Forţele Terestre. Sunt de aici două sau trei persoane printre care şi domnul Scarlat, da. Până acum, nu s-a practicat acest lucru, foştii şefi ai Statului Major al Armatei nu au avut prelungire. Normal că tot ceea ce înseamnă propunere de general cu 3 sau 4 stele se face cu avizul CSAT, era logic să-l propunem la CSAT, am depus documentele în urmă cu aproximativ două săptămâni, acum preşedintele a convocat acest CSAT, vom vedea ce se întâmplă", a mai declarat, pentru MEDIAFAX, Gabriel Leş.

Klaus Iohannis a convocat şedinţa CSAT pentru vineri, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu scopul de a analiza solicitările ministrului Apărării referitoare la ocuparea unor posturi în conducerea Armatei României.

Conform Legii nr. 346 din 21 iulie 2006 (art. 12), şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată. El este numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an.

În funcţia de şef al Statului Major al Apărării poate fi numit unul dintre locţiitorii acestuia sau unul dintre şefii statelor majore ale categoriilor de forţe.

„Expiră un mandat în 31 decembrie, mandatul de 4 ani al şefului Statului Major al Armatei expiră. Conform legii, la propunerea ministrului, în anumite condiţii, poate propune prelungirea până la un an. Hotărârea mea a fost să nu prelungesc, nu am nicio problemă cu nimeni pe chestiunea aceasta, dar odată prelungind, cineva ar putea spune că nu există resursă umană pentru un şef al Statului Major al Armatei şamd. Ori cel pe care îl propun acum, pentru că am două sau trei variante, conform legii, este unul care, după ce-şi va termina mandatul, va merge direct acasă pentru că va face vârsta de pensionare", a declarat Gabriel Leş, citat de Mediafax.