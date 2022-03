Ministrul Apărării, despre zvonurile privind mobilizarea rezerviştilor: „Dacă oamenii văd pe cineva cu o valiză în gară nu înseamnă că merge la încorporare”

„Sunt atâtea legi şi modificări la legi care guvernează ceea ce am numit pregătirea pentru apărarea patriei! Este o lege 446 din 2003 la care am adus modificări, avem un proiect în primă lectură în guvern şi va ajunge în Parlament şi-i vom aduce câteva modificări care sunt legate de această situaţie de acum. Deocamdată guvernează legi vechi.

Sunt trei situaţii, pomenite de dvs.

Şi eu am în livretul militar din 1991, ultima dată când m-au convocat la centrul militar ca să-mi verifice situaţia, mi-au pus o hârtie, mi-au capsat-o, unde sunt: talon pentru a merge gratuit pe tren, pe avion sau autobuze, alte mijloace terestre. Asta este, în mod normal, o hârtie pentru evidenţă pe care fiecare o primeşte. Eu am, de exemplu, un loc, am fost să-l văd, în care mi se spunea că în caz de mobilizare, în 24 de ore trebuie să mă prezint la o anume unitate militară. Unitatea mea militară n-am găsit-o prea bine, era undeva în munţi, mi-am dat seama însă că acolo este un loc unde în caz de mobilizare sau în caz de război se adună o unitate militară de urgenţă de vânători de munte. Deci, toţii bărbaţii care au făcut stagiul militar sunt într-o evidenţă pentru mobilizare. Sunt nişte ordine nedatate, după cum aţi văzut, şi care ar intra în funcţiune în momentul în care se decretează mobilizare generală. Deci numai atunci. În rest, toţi avem asemenea ordine de a te prezenta la unitate.

S-au schimbat însă unele unităţi şi centre militare şi atunci unii au primit în toţi anii aceştia - câteva mii de oameni în fiecare an - astfel de hârtii, pentru că s-a schimbat evidenţa şi sunt şi formulare noi. Dar toate sunt nedatate şi n-au nicio legătură cu actualitatea. Sunt pentru evidenţa persoanelor care au făcut stagiul militar şi care ar putea să fie mobilizate. Aceasta este o primă situaţie”, a explicat Vasile Dîncu, la Digi24.

„Mai este cazul de la Bucureşti. Câteva întreprinderi au primit din partea Primăriei Bucureşti nişte ordine prin care erau întrebaţi despre situaţia angajaţilor. Aici este legea 248 din 2012, care pune în aplicare o lege 286 din 2009 şi aşa mai departe. Este o lege legată de modul în care se reglementează pregătirea întreprinderilor pentru apărarea patriei. Există o lege care prevede asta: în caz de război sau în caz de mobilizare, întreprinderile trebuie să aibă personalul atâta, sunt direcţionate, eventual, pentru un anumit tip de producţie care este necesară războiului şi aşa mai departe. Deci este o lege prin care în fiecare an ar trebui, în mod normal, să se facă un inventar al oamenilor. S-au mai făcut, dar n-am observat, nu era cadrul acesta, tot timpul se face, dar nu era atenţia pe asta”, susţine ministrul apărării.

La Mureş, medicii de familie au primit o hârtie din zona Inspectoratului pentru Sănătate Publică, iar acesta la rândul său primise o hârtie de la Centrul Militar din Mureş.

„Aceştia erau nişte întârziaţi, care ar fi trebuit până la 1 noiembrie să-i scoată, cum se face în fiecare an, pe cei inapţi de pe lista bărbaţilor care au făcut stagiul militar. Şi atunci, întreabă la Direcţia medicală, care merg la medicii de familie: care din bărbaţii pe care îi aveţi în evidenţă au suferit de boli sau lucruri care îi scot din zona mobilizabilă?”, a explicat ministrul.

„Ce vreau să le spun oamenilor foarte clar: dacă văd pe cineva cu o valiză în gară nu înseamnă că merge la încorporare. Poate merge să facă turism. Deci, să nu creadă că aceste acte - care unele sunt oficiale, altele am văzut că sunt falsificate, fake news-uri, dar acestea sunt pur şi simplu nişte coincidenţe legate de o activitate de rutină pe care Ministerul Apărării Naţionale o are în ceea ce priveşte legile în legătură cu mobilizarea. Trebuie să avem tot timpul o evidenţă, este prin lege, dar aceste lucruri nu se văd atunci când nu este un cadru de interpretare legat de război. Deci, nu avem niciun plan de mobilizare a rezerviştilor, niciun plan de a aduce la unităţile noastre recruţi şi nici alte lucruri. S-a desfiinţat legea stagiului militar obligatoriu şi de când s-a desfiinţat, în 2005, trebuie să ţinem evidenţa rezerviştilor şi atunci sunt mai multe acte, este mai multă birocraţie”, a transmis ministrul apărării.