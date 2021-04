Magistraţii n-au căzut de acord pentru decizia definitivă în cazul lui Sorin Oprescu. Cine este judecătorul chemat să încline balanţa

O decizie definitivă urmează a fi pronunţată pe data de 27 mai, ora 10.00.







„În temeiul art.394, alin.5, Cod de procedură penală, repune cauza pe rol, pentru constituirea completului de divergenţă. Acordă termen la data de 27.V.2021, ora 10.00, pentru când se citează toate părţile, cu încunoştinţare apărători aleşi sau din oficiu. Pronunţată în şedinţa publică din data de 16.IV.2021”, se arată în minuta deciziei.

Magistraţii Daniela Panioglu şi Nadia Gălăţanu care urmau să pronunţe, vineri, deicizia finală în dosarul lui Sorin Oprescu nu s-au pus de acord în privinţa verdictului, astfel că un al treilea judecător a fost adus în complet.

Jud. Claudia Jderu a condamnat-o pe Elena Udrea

Potrivit surselor G4Media, este vorba despre judecătoarea Claudia Jderu, cea care a soluţionat pe fond dosarul finanţării ilegale a campaniei din 2009 în care Elena Udrea şi Ioana Băsescu au primit 8 ani, respectiv 5 ani de închisoare cu executare. „O blestem să simtă copiii ei ce simt copiii mei”, a fost reacţia Elenei Udrea după aflarea deciziei.

La anteriorul termen din proces, un procuror al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a cerut majorarea pedepselor date în dosarul de corupţie al fostului edil al Capitalei Sorin Oprescu. Mai precis, magistratul a solicitat ca instanţa care va da decizia finală, Curtea de Apel Bucureşti, să se orienteze spre o pedeapsă maximă prevăzută de lege în cazul acuzaţiilor imputate lui Oprescu – luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, constituire a unui grup infracţional organizat.

Potrivit specialiştilor în justiţie consultaţi de sursa citată, după calcule, acest lucru ar putea însemna peste 15 ani de închisoare.

În replică, avocatul fostului primar a cerut achitarea clientului său.

Ce a spus Oprescu în ultimul cuvânt

În ultimul cuvânt în faţa instanţei, Sorin Oprescu a declarat că nu a încălcat niciodată legea.

„O spun fără falsă modestie, în viaţa mea am facut bine pentru oameni. (…) Toate acuzaţiile care mi s-au adus sunt facute pe vorbele unui om care a comis aceasta delaţiune pentru a-şi obţine o pedeapsă mai mica. (…) De-a lungul mandatului de primar general am avut 462 de plângeri penale, toate sunt incheiate cu NUP. N-am încălcat niciodată legea. Am aproape 50 de ani de muncă. Nu am trecut de bariera pe care mi-a dat o educaţia. Va rog să ţineţi seamă că, totuşi, am fost şi încă mai sunt chirurg, am fost primar general, senator şi nu in ultimul rand am o pregatirs academica de ani de zile. Si nu mi s-a reproşat niciodată nici ca mi-a lipsit vreun ban, profesionalismul, că aă fi fost un nemernic care a încălcat legea şi am incercat să mă ascund”, a subliniat fostul primar.

Fostul primar Sorin Oprescu a fost condamnat pe 13 mai 2020 la cinci ani şi patru luni de închisoare cu executare, decizia nefiind definitivă.