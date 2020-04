Lupte de stradă în ghetourile României împotriva restricţiilor generate de lupta cu noul coronavirus. „Ami pare rau la domni politisti”

Scene şocante de luptă între clanurile de ţigani din ghetourile ţării au „colorat” Sărbătorile Pascale din acest an. Zeci de persoane au ajuns după gratii după ce s-au luat la bătaie în plină stradă cu pietre, furci, topoare sau lopeţi. Cartierele rău famate din Bucureşti, Hunedoara, Ploieşti, Săcele au răsunat sub sirenele şi focurile timide de armă ale forţelor de Poliţie, aparent incapabile să stăpânească aceste incidente.

Nu suntem angajaţi să împuşcăm oamenii

Reprezentanţii forţelor de ordine au respins acuzaţiile cum că aceste intervenţii au fost stângace, menţionând ieri că toate situaţiile sunt acum sub control, când toţi cei vinovaţi au fost reţinuţi, şi că intervenţia forţelor de ordine respectă principiul dreptului la viaţă. „La Arad, avem trei arestaţi preventiv, la Braşov, primul caz, patru arestaţi preventiv, al doilea caz, opt arestaţi preventiv, Hunedoara, patru arestaţi preventiv, Bucureşti – 11 arestaţi preventiv. Unde vedem că forţele de ordine nu stăpânesc situaţia? Sigur, iniţial a existat o diferenţă de forţă, vorbim de o patrulă care răspunde unui apel şi apoi cheamă întăriri. Nu cred că poliţia a fost depăşită în niciunul din aceste cazuri. Rolul poliţiei nu este de răspunde cu violenţă la violenţă. Scopul acestor intervenţii nu este de a avea vătămaţi corporal şi chiar morţi. În fiecare din cele cinci şase situaţii puteam să folosim armamentul din dotare, eram acoperiţi de lege, şi sunt convins că dacă am fi făcut acest lucru ar fi existat victime”, a explicat Dumitru Coarnă, şeful sindicatului poliţiştilor.

În toate cazurile, intervenţia se realizează prin respectarea principiului proporţionalităţii şi gradualităţii folosirii forţei, spune şi şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu. La faţa locului ajung prima dată echipaje mai puţin numerice pentru a vedea care e situaţia. Imediat ce s-a constatat că situaţia explodează au fost trimise suficiente echipaje şi s-au luat măsurile necesare. Eu precizez că nu ne bazăm niciodată pe noroc. Faptul că nu au fost rănite persoane este datorită tehnicii de intervenţie a Poliţiei Române”, a declarat şeful Poliţiei Române.

Comisarul Traian Berbeceanu, şeful de Cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela, afirmă, că forţele de ordine vor fi intransigente cu derbedeii şi vor face tot ce trebuie pentru a restabili liniştea şi ordinea publică. „Nu am să vă spun nici cu căt la sută au scăzut infracţiunile sesizate, nici câte amenzi au dat Poliţia şi Jandarmeria şi nici că se acţionează în sistem integrat. Pentru că nu vă interesează. Am să vă spun însă, simplu, că vom fi intransigenţi cu derbedeii, cu cei care sfidând legea ne sfidează pe noi toţi. Am să vă spun, simplu, că poliţiştii şi jandarmii sunt hotărăţi şi determinaţi să vă protejeze, pe voi cei multi, impunând respectarea legii şi atunci când huliganii încearcă să provoace dezordine şi haos. Am să vă asigur că forţele de ordine, alea prost echipate, cu logistică necorespunzătoare şi fără suficiente materiale de protecţie, nu vor face un pas înapoi în a-şi face datoria”, a scris, luni, pe Facebook, Traian Berbeceanu.

Au fost voci care au susţinut că oamenii legii ar fi trebuit să execute foc asupra unor persoane agresive, însă aceste conflicte trebuie rezolvate în aşa fel încât, la final, să avem cât mai puţine persoane vătămate. Cosmin Andreica liderul sindicatului Europol

Sociologii vorbesc de o lipsă de autoritate a oamenilor legii în rândul comunităţilor de romi, unde au avut loc aceste scene de violenţă. „Aici e nevoie ca poliţia să fie foarte dură, e nevoie de intervenţii în forţă, doar astfel pot fi aceste elemente liniştite. Poliţia a pierdut ca imagine din cauza modului în care a intervenit. La Săcele, s-a văzut, era un echipaj al Poliţiei Locale trimis acolo între oamenii care se băteau cu topoare şi bâte. Dacă ne gândim că la numărul de amenzi date pentru încălcarea Ordinelor Militare o să vedem că suntem pe primul loc în lume, mai multe decât teste, mai multe decât orice altceva. Poliţia pare să fie foarte curajoasă în general cu oamenii simpli care nu au adeverinţa, nu au scris ora, nu au scris apartamentul, însă în momentul în care e nevoie de o intervenţie ca la carte vedem că dau rateuri. Liderii de sindicat trebuie să explice unde e problema, e una de legislaţie, care nu le permite să intervină cum ar trebui, le e frică să folosească arma, că apoi sunt multe explicaţii de dat etc. Aseară, la cazul din Rahova, aveam 15-20 de maşini de poliţie şi nimeni nu intervenea până nu au sosit acele trupe de intervenţie. Există o lipsă de autoritate a poliţiei în rândul acestor oameni, o autoritate pe care forţele de ordine nu au reuşit să şi-o câştige”, este de părere sociologul Vladimir Ionaş. Acesta a subliniat că, mai mult decât poliţia, comunitatea romă este cea care a pierdut enorm la imagine. De altfel, activistul rom Ciprian Necula a criticat deschis „şmecherii” care au ales să nu respecte legea şi au adus astfel un grav deserviciu comunităţii de romi. „Indivizi care s-au pregătit din timp, fără niciun fel de respect pentru comunitatea lor sau pentru societatea noastră, să organizeze petreceri transmise live pe Facebook, în faţa unui virus mortal, să îi vadă lumea cât de şmecheri sunt ei în detrimentul sutelor de mii de romi care au ales să se supună legii”, a comentat acesta.

„Băi tragem sau nu tragem? Tragem?... Poliţia! Încetaţi! Stai! Culcat! Culcat, Fu...-ţi Dumnezeii Mă-tii! Culcat, stai aici! Îl împuşc! Nu mai aruncaţi” Poliţist la intevenţia de la Săcele

Liderul ”revoluţiei” de Paşte din Rahova şi-a cerut scuze poliţiştilor: ”Ami pare rau la domni politisti”