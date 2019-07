Luiza şi Alexandra apar pe site-ul Poliţiei Române la secţiunea cu infractori periculoşi. „Eu mă îndoiesc că mai este cineva zdravăn la comanda ministerului“

Informaţiile privitoare la Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu de pe site-ul Poliţiei Române sunt postate la aceeaşi secţiune unde apar şi descrierile unor infractori periculoşi daţi în urmărire generală. Cele două adolescente sunt descrise ca "persoane urmărite" pentru că "au plecat voluntar de la locuinţele lor şi nu au mai revenit" şi sunt menţionate ca "dispărute".

Iată informaţiile disponibile miercuri, 31 iulie, referitoare la Alexandra Măceşanu, deşi anchetatorii au stabilit cu certitudine între timp că fata a fost răpită: "La data de 24.07.2019, MĂCEŞANU ALEXANDRA-MIHAELA în vârstă de 15 ani, a plecat voluntar de la locuinţa sa şi nu a mai revenit. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că minora a plecat în ziua de 24.07.2019, orele 10:00, către mun Caracal, jud.Olt".

În privinţa Luizei Melencu, situaţia este similară: "Motiv urmărire: În ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu în mun. Caracal, jud. Olt, în vederea rezolvării unor probleme personale şi nu a mai revenit până în prezent.

Detalii: Persoana în cauză nu suferă de afecţiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate şi telefon mobil care este închis.

Observaţii: este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Neniţescu din Craiova".

Inadvertenţa fost sesizată de fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună, într-o postare pe pagina personală de Facebook: "Credeaţi ca poliţia e dispreţuitoare? Nu aţi văzut totul. E incapabila sa distingă intre persoane urmărite in baza unor mandate de executare a unor sentinţe de condamnare definitive sau a săvârşirii de infracţiuni, şi persoane dispărute. Alexandra Macesanu apare pe prima pagina la persoane urmărite. Şi Luiza Melencu e in baza de date a persoanelor urmărite. Ni se explica si de ce sunt ‘urmarite’. Pentru ca au plecat voluntar de acasa si nu am mai revenit.Eu ma întreb dacă mai este cineva zdravăn la comanda ministerului. Ma îndoiesc".

