Liviu Dragnea rămâne la puşcărie. Tribunalul a respins definitiv cererea de liberare condiţionată a fostului lider PSD

„Respinge contestatia formulata de contestatorul Dragnea Nicolae Liviu ca nefondata. Admite contestatia formulata de PICCJ -DNA impotriva sentintei, pe care o desf in parte, in sensul ca propunerea sau cererea de liberare conditionata va putea fi reinnoita dupa 27.08.2021.Definitiva” se arată în minuta deciziei Tribunalului Bucureşti.

Tribunalul Bucureşti a luat în discuţie pe 26 mai contestaţia formulată de Liviu Dragnea după decizia de respingere a cerereii de liberare condiţionată, de către un magistrat de la Judecătoria Sectorului 5.

În ultimul cuvânt, fostul lider PSD a arătat că nu înţelege de ce el nu poate fi pus în libertate înainte de termen.

Reaminim că pedeapsa la care a fost condamnat Liviu Dragnea în Dosarul Angajărilor fictive însumează 1.277 de zile de detenţie (3 ani şi 6 luni de închisoare), iar abia în toamna acestui an acesta ar executa 2/3 din pedeapsă, adică 851 de zile.

Cu toate acestea, fostul lider PSD a obţinut zile-câştig prin muncă (3 zile executate la 1 zi de muncă), astfel încât Comisia de liberări condiţionate a Penitenciarului Rahova i-a dat aviz pozitiv pentru a ieşi mai devreme din închisoare.

Ce a înţeles Dragnea după 2/3 din pedeapsă

„Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine. Am avut o sancţiune. Este vorba despre o convorbire online dintre mine şi o persoană de pe lista suport aprobată de penitenciar. Eu trebuie să primesc o pedeapsă pentru ca am criticat puterea? Sunt o persoană relativ cunoscută. Poate să spună cineva despre mine că am avut un comportament negativ si jignitor? Am suportat toate abuzurile la adresa mea în aceste luni: dreptul la hrană, la sănătate. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis. Mi-au spus că sunt prizonierul propriei educaţii. Eu am înţeles pentru ce am fost adus aici. Nu înţeleg de ce nu pot beneficia de dreptul de liberare”, a spus fostul lider PSD.

Judecător: Care este poziţia dvs. cu privire la condamnare?

Dragnea: Puteţi detalia?

Judecător: Ce aţi înţeles dvs.? Ati internalizat decizia de condamnare?

Dragnea: Am inţeles motivele pentru care am fost trimis aici. (…) Am îmbunătăţit viaţa a milioane de români, fără să cer nimic în schimb.

Anterior, Judecătoria Sectorului 5 i-a respins lui Dragnea cererea de liberare condiţionată. Prin aceeaşi decizie, instanţa a hotărât că fostul şef al PSD ar putea reitera solicitarea la sfârşitul lunii iunie.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat Dragnea Nicolae Liviu. Fixează termen după expirarea căruia propunerea sau cererea de liberare condiţionată pot fi reînnoite la data de 27.06.2021”, se arată în minuta Judecătoriei Sectorului 5.

Imediat după pronunţarea deciziei, avocaţii lui Liviu Dragnea au contestat-o la instanţa ierarhic superioară, adică Tribunalul Bucureşti.

În acelaşi timp, avocaţii fostului lider PSD au depus pe rolul Curţii de Apel Bucureşti o cerere de strămutare a procesului de la Tribunalul Bucureşti la o instanţă egală în grad, din teritoriu.