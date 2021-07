Liviu Dragnea a ieşit din puşcărie: „A fost o perioadă de chin şi suferinţă. Am lăsat o ţară prosperă şi astăzi este o dictatură feroce”

„A fost o perioadă de doi ani şi două luni de chin şi suferinţă. Asta a fost aici: abuzuri şi umilinţă. Şi cea mai mare parte a populaţiei a înţeles astăzi de ce am trebuit să ajungă aici. România era o ţară prosperă, în care există speranţă pentru viitor. Din păcate, astăzi este o dictatură feroce. Este afectată libertatea de exprimare, este afectat viitorul. Eu mă consider deţinut politic pentru că mi s-a cerut constant ca la instanţă să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat”, a spus Liviu Dragnea.

Acesta a avut ceva de spus şi despre partidul pe care l-a condus.

„Din păcate, nu există opoziţie în România. PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Partidul este condus de oameni laşi. PSD e praf. Un partid fără personalitate. Viitorul României este amanetat”, a declarat Dragnea despre PSD.



FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Dragnea a spus că va lucra la firma fiului său deoarece acesta are o interdicţie de a ocupa funcţii publice. Astfel, el poate fi membru simplu al partidului, dar nu poate fi lider.

„Voi reintra în politică dacă am cu cine şi pentru cine. Nu ştiu dacă voi înfiinţa un partid. PSD nu mai e partid.”

În opinia sa, dosarul său este o ruşine.

„Dar DNA ce a înţeles? Să îi ancheteze pe cei care jefuiesc ţara. Discutăm de un jaf generalizat. Asta trebuie să facă DNA”, consideră Dragnea.

El a precizat că cel mai mult i-au lipsit copiii şi iubita sa, Irina.

Tribunalul Giurgiu a dezbătut, joi, cererea de eliberare condiţionată depusă de Liviu Dragnea care executa o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni în închisoare în Dosarul Angajărilor fictive. Magistraţii au hotărât că fostul lider PSD poate fi eliberat înainte de termen. Fostul lider PSD a fost aşteptat de iubita sa, Irina Tănase, dar şi de un grup de susţinători, majoritatea vârstnici, care au aplaudat la apariţia sa. Liviu Dragnea nu are interdicţii suplimentare faţă de cele stabilite la condamnarea sa, respectiv acelea de a fi ales şi de a ocupa funcţii publice, inclusv pe cea din care a comis faptele pentru care a fost condamnat, de preşedinte al CJ Teleorman.



FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

