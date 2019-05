Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare. Decizia este definitivă

UPDATE: Patru din cei cinci judecători ai completului s-au pronunţat pentru condamnare. Judecătorul care a făcut opinie separată a considerat că procesul ar trebui rejudecat, aşa cum a cerut apărarea lui Liviu Dragnea, invocând nelegalitate a completului de 3 judecători care a dat decizia în primă instanţă. CCR trebuie să se pronunţe asupra acestui aspect în data de 5 iunie.





UPDATE: În acest moment se aşteaptă ca Tribunalul Bucureşti se emită mandatul de încarcerare pe numele lui Liviu Dragnea.





UPDATE: Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis menţinerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în cazul preşedintelui PSD Liviu Dragnea.





La ora 13.45 magistratul a intrat în sala de judecată şi a început să citească sentinţa.





Liviu Dragnea: 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare





Olguta Sefu a primit un an cu suspendare pentru abuz in serviciu şi un an cu suspendare pentru fals intelectual.

Constantin Balaban a fost achitat pentru abuz şi a primit un an cu suspendare pentru fals intelectual.





Valetina Marica a fost achitată pentru abuz în serviciu.





Nicuşor Gheorghe a primit 3 luni de închisoare pentru fals si a fost achitat pentru abuz în serviciu.





Adriana Botorogeanu a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare.





Rodica Miloş a primit 3 ani de închisoare cu suspendare iar Ionel Mariceni, 3 ani cu suspendare.





Bombonica Prodana a fost achitată pentru abuz în serviciu.





Cine sunt judecătorii care l-au condamant definitiv pe Liviu Dragnea





Completul care judecă dosarul lui Dragnea este format din judecătoarele: Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera, Rodica Aida Popa şi Simona Enceanu. Acest complet de judecată a fost rezultatul unei „lupte juridice” ce a rezultat în amânarea acestui dosar cu 5 luni de zile. Completul a fost tras la sorţi pe 13 decembrie anul trecut şi, ulterior, Secţia pentru judecători a CSM a decis că acest complet trebuie să îl judece pe Dragnea şi în 2019, contrar practicii Înaltei Curţi care schimba completurile în fiecare an, dacă nu apucaseră să administreze probe, ceea ce nu se întâmplase în cazul completului lui Dragnea.







Luciana Mera a făcut parte din C5-ul prezidat de fosta preşedintă ICCJ, Livia Doina Stanciu, care l-a condamnat definitiv pe liderul PSD la 2 ani de închisoare cu suspendare, în apel (a doua instanţă), în acelaşi dosar al Referendumului. Judecătoarele Luciana Mera şi Tatiana Rog au anulat interceptările şi filajele DNA-SRI din dosarul Proinvest privindu-l pe Marian Fişcuci, prieten din copilărie cu liderul PSD şi primul patron Tel Drum.







Judecătoarea Simona Encean a făcut parte din C5-ul care a condamnat-o definitiv pe Elena Udrea la 6 ani de detenţie efectivă.







Condamnările din primă instanţă





Fosta sefa DGASPC, Alesu Floarea, unanimitate, abuz în serviciu: 1 an si 6 luni. Anulează condamnarea cu suspendare într-un alt dosar şi va executa 3 ani de închisoare şi un spor de 7 luni. Condamnarea: 3 ani, 7 luni şi 20 de zile





Fostul director executiv al DGASPC Teleorman, Milos Rodica: 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Decizie dată în majoritate.





Fostul director executiv-adjunct de la DGASPC Teleorman, Olguţa Şefu: 3 ani de închisoare pentru abuz în serviciu; 1 an de închisoare pentru fals intelectual. Contopeşte pedepsele: 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizie dată în majoritate.





Fostul şef de serviciu DGASPC Teleorman, Ionel Marineci, 3 ani de închisoare cu suspendare. Cu opinie separată pentru reţinerea circumstanţelor atenuante





Fostul şef de serviciu DGASPC Teleorman, Valentina Marica: 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu





Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea: amendă administrativă în valoare de 1.000 de lei, cu încetarea procesului penal şi cu opinie separată în sensul achitării. . Bombonica Prodana şi-a achitat partea de prejudiciu, iar procurorii ceruseră suspendarea procesului.





Fost şef de serviciu în cadrul DGASPC Teleorman, Claudiu Balaban: 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, 1 an de închisoare pentru fals intelectual. După contopire: 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizie dată cu majoritate. Cu opinie separată în sensul achitării pentru abuz în serviciu şi circumstanţe atenuante pentru fals intelectual.





Fost şef de serviciu în cadrul DGASPC Teleorman, Gheorghe Nicuşor: 3 luni de închisoare pentru fals intelectual, 1 an de închisoare pentru abuz în serviciu. După contopirea pedepselor: 1 an de închisoare cu suspendare. Cu opinie separată în sensul achitării pentru abuz în serviciu.





Anisia Niculina Stoica, una dintre secretarele PSD angajate la DGASPC Teleorman care a recunoscut acuzaţiile: decizie în unanimitate - 3 luni de închisoare pentru complicitate la fals, în majoritate - 1 an de închisoare pentru complicitate la abuz. După contopire: 1 an de închisoare cu suspendare. Cu opinie separată în sensul achitării pentru complicitate la abuz în serviciu





Fostă secretară PSD Teleorman, Adriana Botorogeanu: 2 ani de închisoare cu suspendare