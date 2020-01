Legea anti-bullying bagă şcolile în sala de judecată. Cum poate fi rezolvată problema violenţei în şcoli

Problema bullying-ului în şcolile din România a devenit tot mai conştientizată în ultimii ani, iar după eforturi considerabile s-a reuşit chiar elaborarea unei legi, promulgată de preşedintele Iohannis în noiembrie anul trecut. În prezent, se lucrează la normele de aplicare a acestei legi, iar experţii din sistem atrag atenţia că fără o alocare de resurse în acest scop, legea se va dovedi insuficientă. „Istoric, şcoala nu şi-a asumat răspunderea pentru comportamentul elevilor din afara instituţiei, preferând să închidă ochii şi să se limiteze la procesul educaţional. Din păcate, problema este una sistemică, şi acesta este rezultatul faptului că şcoala nu se implică în viaţa socială a elevului”, este de părere Daniela Alexe-Coteţ, preşedinta Centrului pentru Politici Publice. Însă se pare că autorităţile nu-şi asumă responsabilitatea nici pentru agresiunile din timpul orelor. Cel puţin aşa reiese din reacţia Inspectoratului şcolar cu privire la incidentul de la şcoala 181. „După producerea acestui eveniment noi nu am fost informaţi de către conducerea şcolii. Medicul de la cabinetul medical al şcolii a spus că nu este ceva grav, iar prin urmare directorul a considerat că nu este nevoie să ne informeze. Ceea ce este greşit, însă nu este o eroare atât de mare, dat fiind sfatul medicului. Nu ştiu ce anume putea face mai mult conducerea şcolii, elevul agresor are deja media scăzută la purtare la nota 6. Sigur, este grav că elevii să băteau în timpul orei, dar am înţeles că a fost un conflict între copii încă din pauză, ce a continuat în timpul orei. Şi copilul agresat are media scăzută la purtare, la nota 8, din acţiuni nepotrivite în timpul orelor, anterior acestui conflict”, a declarat Ştefania Manea, Inspector pentru comunicare instituţionalizat, în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Iulian Cristache, preşedintele Asociaţiei Părinţilor din România, atrage atenţia că problema este una deosebit de sensibilă, pentru că avem copii disperaţi, victime ale acestei violenţe, care vor să se sinucidă. „Cazuri îngrozitoare. Căutăm soluţii concrete, însă problema principală rămâne lipsa de resursă umană calificată care să aibă grijă de problemele copiilor noştri. Va trebui să vedem cât de dispuşi suntem să alocăm resurse pentru această problemă, nu este vorba decât de viitorul copiilor noştri”, este de părere Cristache.

Efectele pe termen lung asupra copiilor, inimaginanile

Violenţa psihologică (bullying) este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, cu atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane. Ultima cercetare sociologică, publicată în luna decembrie, arăta că 7 din 10 copii au fost victime ale bullyingului cel puţin o dată în ultimul an. „Vorbim de un fenomen în care trebuie implicate toate părţile, profesorii – care trebuie atât să prevină, dar mai ales să intervină în acest tip de situaţii, părinţii – ale căror valori şi comportament copiii ajung să îl internalizaze, şi nu în ultimul rând copiii însăşi trebuie să fie educaţi cu privire la dezvoltarea lor emoţională. Din păcate nu dispunem de soluţii facile, iar efectele acestui fenomen sunt crunte. Vorbim, pe termen scurt, de abandon şcolar, de rezultate şcolare scăzute, o retragere din grupul social urmată de anxietate. Pe termen lung, putem vorbi de tulburări de comportament, şi chiar de schimbarea rolului, copilul agresat să devină agresor, atunci când se întâlnesc cu un alt dezechilibru de putere”, este de părere psihologul Mihaela Dinu, de la Asociaţia Salvaţi Copiii.

Soluţiile proaste pot amplifica o problemă sensibilă

Expertul în Educaţie, Marian Staş, atrage atenţia că într-o problemă hiper-sensibilă precum violenţa între copii, o soluţie legislativă proastă poate avea un efect pervers de a amplifica şi mai mult situaţia. „Într-o astfel de temă hiper-sensibilă proasta reglementare riscă nu doar să nu rezolve situaţia, dar şi să creeze o adevărată nebunie. În niciun caz soluţia nu stă în reprimări sau alte coerciţii. Într-o triadă elev-părinte-profesor o astfel de posibilitate nu va face decât să nască un joc al atribuirii de vină şi de culpabilizare. Riscăm să creem un sistem unde fiecare va căuta să dea vina pe ceilalţi, şi atunci o să înceapă cu adevărat nebunia”, a explicat acesta.