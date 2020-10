Laurenţiu Baranga a recunoscut că şi-a falsificat diploma de bacalaureat: „Am avut un moment de scăpare. Celelalte diplome sunt obţinute pe merit“

În momentul în care Laurenţiu Baranga şi-a falsificat diploma de bacalaureat a crezut că obţinerea ei era legală, a spus acesta în declaraţia de inculpat, citată de G4Media. Motivul din spatele acestui crez, este faptul că urmase cursurile liceale de doi ani şi o şcoală profesională.

„Cu privire la acuzaţiile aduse declar faptul că a existat un moment în viaţa mea când am avut un moment de scăpare, luând o decizie neinspirată, constând în aceea că prin intermediul unei persoane al cărei nume nu mi-l amintesc am reuşit să obţin o diplomă de bacalaureat din care să rezulte că am urmat cursurile liceale şi am obţinut diploma de bacalaureat. Menţionez că acea persoană m-a asigurat de faptul că obţinerea diplomei de bacalaureat va fi legală, întrucât urmasem cursurile liceale de 2 ani şi o şcoală profesională. Nu am urmat cursuri liceale de 4 ani la liceul …, aşa cum reiese din diploma aflată la dosarul cauzei. Nu am dorit să induc în eroare instituţiile de învăţământ cu care am avut relaţii contractuale, deoarece celelalte diplome dobândite ulterior sunt obţinute pe merit. De asemenea sunt de acord să fac toate demersurile necesare pentru a acoperi prejudiciul cauzat în cauză”, a declarat Baranga.

Cu diploma falsificată la purtător, acesta a acumulat mai multe titluri şi diplome, printre care cele de doctor al Universităţii Valahia din Târgovişte şi cursant la Colegiul Naţional de Apărare ARACIS şi al Colegiului Naţional de Afaceri Interne.

Inculpatul şi-a cerut scuze instituţiilor pentru prejudiciul de imagine adus, fiind totodată de-acord cu plata prejudiciului de 640.000 de lei, mai arată aceeaşi publicaţie online.

CITEŞTE ŞI:

Cine este Laurenţiu Baranga, de la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, acuzat că şi-a falsificat diploma de bacalaureat. Cum a ajuns un strungar înalt funcţionar de stat