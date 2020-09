La ce preţuri de nimic scoate ANAF la licitaţie maşini confiscate

ANAF Bucureşti, de exemplu, va scoate la licitaţie, ăntre altele, în data de 15 septembrie, un autoturism marca Ford Mondeo, an fabricaţie 2005 , motor de 2030 centimetri cubi, culoare albastră. Preţul de pornire al licitaţiei este de 9.195 lei (exclusiv TVA).

Tot în data de 15 septembrie, ANAF Bucureşti va scoate la licitaţie (prima) un alt autoturism Ford Mondeo, an fabricaţie 2005, motor de 2030 centimetri cubi, culoare gri, la preţul de 7.744 lei (exclusiv TVA), precum şi un autoturism Land Rover, an fabricaţie 2006, motor de 2720 centimetri cubi, culoare negru. Preţul de pornire al modelului Land Rover este de 24.199 de lei.

Pe 16 septembrie, ANAF Bucureşti va scoate la licitaţie (prima) un autoturism Opel Astra Station Wagon, an fabricaţie 2007, de culoare albastră. Maşina are un preţ de pornire de 13.077 lei (exclusiv TVA). În aceeaşi zi va fi scos la licitaţie şi un autovehicul Ford Transit Tourneo, an fabricaţie 2007, cu motorizare pe motorină de 3.500 de centimetri cubi, de culoare gri. Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 22.747 de lei (exclusiv TVA).

În data de 17 septembrie, va fi scos la licitaţie un autovehicul Ford Transit, an fabricaţie 2006, motorizare pe motorină de 3500 centimetri cubi, de culoare albă, arată digi24.ro . Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 18.875 de lei (exclusiv TVA).