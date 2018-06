Jurnalistul german ridicat de jandarmi în faţa Guvernului: Nu vă lăsaţi intimidaţi de abuzuri! Ne vedem în Piaţă!

Aflat de doi ani în România, Wagner a realizat un documentar despre Liviu Dragnea, în judeţul Teleorman, intitulat "Aici nu-l avem decât pe Dragnea".

El realatează că se afla în Piaţa Vctoriei pentru a documenta protestele românilor faţă de coaliţia de guvernare.

"Am fost ridicat brusc din mulţime în timp ce documentam protestul din Piaţa Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Mă uit acum la filmări şi fotografii şi incerc şi eu să înţeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo. Pentru mine, cea mai importantă întrebare este: de ce au fost aduse forţele speciale, "ţestoase" cum sunt supranumiţi, şi s-au aruncat pe protestatarii care s-au dovedit paşnici în mai bine de 500 de zile; şi de ce Jandarmeria Română a creat iarăşi diversiune şi haos? (ne readucem aminte ca Jandarmeria Română aproape a lipsit cu totul de la mitingul partidelor aflate la putere, noi am documentat şi asta)", a scris jurnalistul.

Paul Arne Wagner mărturiseşte că în urma incidentului are "doar o vânătaie la genunchi". "Dar gândurile mele merg la toţi oamenii care au fost astăzi loviţi de braţul armat al statului, şi ridicaţi, şi abuzaţi, aşa cum văd acum în filmările colegilor de la Passport Productions, pe care le publicăm mâine. Pentru aceşti oameni loviţi şi învineţiţi nimeni nu a sunat la Ambasada Germaniei, la Ministerul de Externe German sau alte instituţii care au fost imediat avertizate de ceea ce mi se întâmpla mie - eu, jurnalist german".

Jurnalistul face şi un apel către români: "Nu vă lăsaţi intimidaţi de abuzuri!". "Vestea cea bună este: braţul armat al lui Dragnea se termină acolo. Poate eşti luat la secţie, dar stai acolo un pic, iei o amendă abuzivă şi te întorci la protest. Chiar am auzit discuţii între poliţiştii ieşiţi la ţigară care se întrebau cum vor mai face treabă dacă intră în vigoare modificările la codul penal. Îmi pare rău că românii au ajuns să lupte încă o dată în 30 de ani pentru libertate, dar sunt alături de voi".

"O parte a Jandarmeriei Română a devenit o instituţie scăpată de sub control", este de părere Paul Arne Wagner, care afirmă că este "o forţă opresivă care face abuzuri sistematice - deci organizate, ca sa ne înţelegem".

"În secţia de poliţie am văzut astăzi o harababură. În miezul nopţii aproape, jandarmi intrau şi ieşeau din camere, alergau, oameni erau aduşi, inclusiv oameni bătrâni, cu care "organele" nu ştiau ce să facă. În acest timp, însuşi jandarmul care m-a ridicat, cu nişte ochi tulburi şi o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secţia de poliţie, deşi am spus că este acolo ca să mă intimideze şi aş prefera sa iasă. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aş fi agresat şi tot aşa. Apoi ceva ciudat s-a întâmplat, şi au încercat să mă facă să semnez un avertisment "ca să nu primesc amenda". Şi să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, aşa că nu am putut semna!", a povestit el.

El adaugă că protestele din Piaţă au devenit şi pentur el o luptă personală. "Acum e prima dată când am simţit cu adevărat pe pielea mea abuzurile autorităţilor statului. Ne vedem mâine (joi, n.r.) la protest! Acum, că am învăţat limba asta grea, româna, nu am de gând să plec de aici prea curând", adaugă jurnalistul la final.

Peste 4.000 de oameni au protestat, miercuri, timp de aproximativ cinci ore, în Piaţa Victoriei din Capitală faţă de modificarea codurilor penale. În timpul protestelor, au avut loc altercaţii între manifestanţi şi jandarmi, opt persoane fiind ridicate de forţele de ordine şi duse la Poliţie. Manifestaţia a degenerat după ora 21.00, după ce mai mulţi protestatari au vrut să se aşeze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este închis circulaţiei rutiere, şi au existat îmbrânceli între protestatari şi jandarmi.

Un alt protest a avut loc, miercuri, în Palatul Parlamentului faţă de modificarea Codurilor penale, dar şi în Parcul Izvor, unde deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a fost huiduit, a fost împins de unul dintre protestatari şi a avut nevoie de protecţia jandarmilor, care l-au escortat până la metrou. Protestul a început în timp ce premierul Viorica Dăncilă prezenta în plenul Parlamentului pregătirile pentru preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019.