Judecătorul din dosarul Colectiv a primit acceptul de a se pensiona. Procesul se va relua de la zero

Membrii CSM au aprobat marţi cererea de pensionare depusă de Valeriu Mihail Terceanu, judecător în dosarul Colectiv aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti.





Astfel, dosarul Colectiv va fi repartizat unui alt judecător de la aceeaşi instanţă, iar procesul ar putea fi reluat de la zero, potrivit normelor în vigoare. Acest fapt are la bază mai multe hotărâri CEDO, dictate în speţe ce privesc dreptul la un proces echitabil. Potrivit curţii europene deciziile dintr-un dosar trebuie date de aceeaşi judecători care au fost prezenţi la procedura şi la procesul de administrare a probelor.





Reprezentanţii victimelor din incendiul Colectiv au acuzat de nenumărate ori tergiversarea dosarului.





Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv, a declarat luni că, până la sfârşitul acestui an nu se va mai întâmpla nimic în procesul „Colectiv”, după ce judecătorul Valentin Terceanu a cerut pensionarea.





Cererea judecătorului de a ieşi la pensie este una firească, în condiţiile în care li s-a pus la dispoziţie ca în cazul în care ies la pensie (judecătorii – n.red.) să iasă în condiţii foarte avantajoase. Ce mi se pare anormal este fapul că există pericolul ca acest dosar să se reia de la zero. Iar aici avem o mare problemă, pentru că mai sunt trei luni şi se fac trei ani de la această tragedie, iar procesul stă pe loc. Am stat doi ani şi jumătate ca să înceapă procesul, care are două înfăţişări pe fond, iar acum a apărut această lovitură, mai ales că în septembrie trebuia să fie următoarea înfăţişare. Aştept să văd ce răspuns dă CSM”, a declarat, citat de Mediafax, Eugenu Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, şi tatăl unui tânăr decedat după incendiul de la Colectiv.







Dosarul Colectiv a fost trimis instanţei în aprilie 2016 şi a avut deja peste 20 de termene. Din cauza numărului mare al părţilor civile implicate şedinţele se desfăşoară anevoios iar dosarul progresează extrem de încet. La şedinţele de judecată doar strigarea cauzei durează mai bine de o oră, iar uneori, lipsa de procedură cu una sau două dintre aceste părţi civile, conduce la amânarea cauzei, termenele fiind acordate la o diferenţă de trei sau patru săptămâni.







„Din punctul meu de vedere s-a dorit mereu întârzierea acestui dosar, şi se doreşte în continuare. De doi ani de zile avem o plângere penală cu privire la ce s-a întâmplat după incendiu, cu problemele din spitale, iar aici ancheta merge extrem de greu. De ce trebuia să ne batem cu pumnii în piept că putem face faţă în ţară în ceea ce priveşte răniţii?”, a adăugat Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv.







Procesul aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti ar urma să stabilească vinovaţii pentru incendiul, izbucnit în seara zilei de 30 octombrie 2015, în care şi-au pierdut viaţa 64 de persoane, 27 în incendiul propriu-zis iar restul, în spitalele din ţară şi din străinătate. Alte 146 de persoane au fost rănite, iar unul dintre aceştia s-a sinucis în cursul verii anului 2017. În dosar sunt peste 340 de părţi civile constituite, inclusiv 11 unităţi spitaliceşti şi 5 instituţii ale statului, iar valoarea estimată a daunelor se ridică la 280 de milioane de euro.