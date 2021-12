Guvernul SUA a donat o aeronavă C-130 Hercules Forţelor Aeriene Române FOTO

Potrivit instituţiei, ţara noastră este, astfel, printre primele state partenere căreia, în cadrul noului program C-130 Ramp to Ramp (R2R), îi este afluită în zbor şi transferată direct o aeronavă operaţională americană.

Peste 50 de ţări folosesc acest tip de aeronavă, care este cel mai utilizat avion de transport militar din lume. Foto: Valentin Ciobîrcă, MApN De-a lungul timpului, aeronavele româneşti de acest tip au participat la numeroase exerciţii şi aplicaţii desfăşurate în Europa (Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia, Polonia) şi misiuni umanitare interne şi internaţionale (China, Indonezia, Libia, Muntenegru, Turcia). Având capabilităţi de transport pe distanţe medii şi lungi, C-130 Hercules a constituit, în ultimii ani, împreună cu C27J Spartan, principalul mijloc de susţinere a tupelor proprii aflate în teatrele de operaţii, de intervenţie şi de ajutor în situaţii de calamităţi naturale, pe plan intern şi internaţional. Cel de-al cincilea C-130 Hercules, varianta H, a intrat în dotarea Forţelor Aeriene la 14 februarie 2007. Prima aeronavă Hercules C-130 „B” a aterizat în România pe 25 octombrie 1996, urmată de alte trei aparate de acelaşi tip. Pe 18 martie 1997 a avut loc primul zbor al unui avion C-130 cu echipaj complet românesc, iar în vara aceluiaşi an a fost desfăşurată prima misiune în afara graniţelor României. Pe 28 ianuarie 2002, primul Hercules al Forţelor Aeriene Române a aterizat în Afganistan. Forţele Aeriene Române mai au în dotare cinci aeronave C-130 Hercules, patru în variantă „B” şi una în variantă „H”.

”Transferul aeronavei, ratificat printr-un acord de tipul Letter of Offer and Acceptance, este rezultatul unui proces complex, derulat în ultimii ani în cadrul programului Foreign Military Sales (FMS) prin intermediul Biroului Cooperare Militară al SUA de la Bucureşti (Office of Defense Cooperation - ODC). Pentru derularea cu maximă operativitate a transferului acestei aeronave, ODC s-a aflat în strânsă legătură cu Forţele Aeriene Române, precum şi cu Biroul de coordonare al Programului C-130 din Statele Unite. Aparatul de zbor a fost adus în România de un echipaj al 120th Airlift Wing din cadrul Air National Guard Montana, care a deţinut şi exploatat aeronava până în prezent,a mai transmis MInisterul Apărării.