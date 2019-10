Giorgiana Hosu a retras cererea de încetare a delegării Oanei Schmidt-Hăineală din funcţia de procuror-şef adjunct DIICOT, formulată de Felix Bănilă

Fost preşedinte CSM, aceasta ocupat, pentru un an, şi funcţia de şef al Corpului de Control al Ministerului Justiţiei, până în ianuarie 2019. Tudorel Toader, ministrul Justiţiei de la acea vreme, declara că a numit-o pe Hăineală şef al Corpului de Control pentru că are o experienţă bogată la GRECO.





Oana Schmidt Haineala a fost şi secretar de stat în Ministerul Justiţiei, în perioda în care Florin Iordache era ministru, şi a fost audiată ca martor în dosarul în care DNA a anchetat modul în care a fost adoptată controversata Ordonanţă de Urgenţă 13. Presa a relatat la acea vreme că Hăineală ar fi contribuit la redactarea OUG. De altfel, Hăineală a fost revocată din funcţie în contextul scandalului OUG 13, la solicitarea procurorului general Augustin Lazăr.





Reamintim ca OUG 13 adoptata in februarie 2017 viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul în serviciu devenea infracţiune. In acest fel, Liviu Dragnea ar fi scapat de una din acuzatiile in dosarul in care e cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, unde prejudiciul este de 100.000 de lei.