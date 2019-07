FOTO Boeing 737 MAX, rebotezat 737-8200 şi scos iar la vânzare

Vechea denumire a avionului Foto Woodys Aeroimages/Twitter

Acest lucru a alimentat speculaţiile conform cărora, din motive de imagine, Boeing urmează să renunţe la numele Max după ce, din cauze tehnice, două astfel de avioane operate de companii aviatice din Indonezia şi Etiopia s-au prăbuşit la scurt timp unul de altul , iar 346 de persoane au decedat, arată The Guardian. A fost şi motivul pentru care aceste ultime modele de 737 au fost oprite la sol unde vor sta cel mai probabil până în 2020, când toate problemele tehnice vor fi considerate rezolvate.

Ryanair a comandat producătorului american 135 de avioane Boeing 737 Max, iar primele cinci unităţi urmează să fie livrate operatorului aerian în toamnă. Ryanair şi Boeing au refuzat să comenteze schimbarea denumiri tipului de avion din Max în 8200 aşa cum se poate observa în fotografiile postate de Woodys Aeroimages, arată The Guardian. Imaginile ar fi fost surprinse în fabrica Boeing din Renton, Washington.

Probleme şi la livrările către armată

Recent, cotidianul New York Times a publicat un material conform căruia Boeing s-a mai confruntat cu o serie de neglijenţe de fabricaţie şi pe alte linii de producţie. Tocmai din acestă cauză, în luna martie, US Air Force a întrerupt procesul de recepţie a unui lot de noi avioane cisternă KC-46. Când au inspectat aeronavele, specialiştii militari au descoperit seturi de chei, suruburi sau chiar gunoaie abandonate în unele compartimente ale aeronavelor, lucru considerat inacceptabil de responsabilii US Air Force. “Toate aceste resturi pot aduce probleme de securitate”, declara un resposabil militar american citat de New York Times. Conform aceleiaşi surse în alt caz angajaţii au găsit chiar şi o scară şi un şir de lumini de lucru lăsate în interiorul cozii avionului, în apropierea angrenajelor stabilizatorului orizontal.

Reamintim problemele avioanelor Boeing 737 MAX 8 au apărut în luna martie după ce un astfel de aparat s-a prăbuşit lângă Addis Abeba. Avionul Ethiopian Airlines a lăsat o groapă adâncă de 10 metri şi lată de 50, care a devenit mormântul a 157 de persoane. Acest accident a venit după o altă tragedie care s-a petrecut în circumstanţe identice, cu câteva luni în urmă, tragedie în urma căreia alte 189 de persoane au decedat.

Două companii româneşti vor Max

Problema s-a răsfrânt şi asupra a două companii aeriene din România care sunt în curs de a achiziţiona avioane de acest tip. Concret, compania TAROM a semnat în iulie 2018 o comandă pentru cinci avioane noi Boeing 737 MAX 8, ce vor fi livrate în 2023. Pentru compania Blue Air problema este chiar de mai mare actualitate pentru că a comandat 12 aeronave tip Boeing 737 MAX 8, dar termenul de livrare este mult mai strâns, începând cu a doua jumătate a acestui an. Blue Air a publicat, la vremea respectivă, pe pagina de Facebook oficială a companiei, un mesaj în care reafirmă prioritatea pe care o acordă siguranţei pasagerilor şi subliniază că aşteaptă concluziile anchetei oficiale condusă de autorităţile etiopiene împreună cu NTSB şi Boeing.

