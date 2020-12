EXCLUSIV: Fiul Svetlanei Serghei dovedeşte cu acte că Dr. Lana e medic estetician în Republica Moldova. De ce nu a obţinut avizele legale în România - FOTO

Tânărul Rareş Mihai a contactat „Adevărul” în urma articolelor cu privire la reţinerea şi apoi plasarea sub control judiciar a Svetlanei Serghei, pe care zeci de bucureştence o acuză fie că le-a mutilat, fie că le-a înşelat la cele două clinici de înfrumuseţare şi chirurgie estetică pe care aceasta le-a deschis în Bucureşti.

Svetlana Serghei a fost pusă sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectroului 2. Dr. Lana, aşa cum se prezenta femeia în mediul online, este cercetată pentru exercitarea fără drept a unei profesii şi 10 acte materiale de înşelăciune.

„Vă înţeleg şi vă respect munca. În câteva cuvinte vă punctez: (n.r. Svetlana Serghei) este medic adevărat, cu foarte multă experienţă în stomatologie şi estetică facială, are clinica ultra-autorizată în Chişinău şi 16 ani de studii doar universitare. Vă rugăm nu mai denaturaţi faptele. Este munca unui medic, care şi acum învaţă în acest domeniu, al medicinei, care nu este încă o ştiinţă exactă şi total cunoscută/descoperită. Fals medic ce înseamnă? Acestea sunt actele din Chişinău. Actele din România au întârziat din cauza (pandemiei – n.r) COVID-19. Mai exact (n.r. – cererile pentru autorizare) au fost depuse acum 2 ani la Ministerul Sănătăţii, la Ministerul Educaţiei şi în februarie 2020 la Colegiul Medicilor”, a scris tânărul într-un mesaj pentru „Adevărul”.

Procurorii: Svetlana Serghei practica ilegal medicina în România

La data de 04 decembrie 2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de Svetlana Serghei. Femeia este cercetată pentru 10 fapte de înşelăciune şi exercitaerea fără drept a unei profesii.

„În perioada 18.11.2019 - prezent, (n.r. – Svetlana Serghei) a exercitat pe teritoriul României, fără drept, profesia de medic prin efectuarea în mod repetat de intervenţii chirurgicale estetice minim invazive în alte condiţii decât cele legale prevăzute de art. 385 alin. 1 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, respectiv fără avizul Colegiului Medicilor din România”, arată procurorii.

Soţul Svetlanei Serghei este cercetat şi el pentru complicitate la înşelăciune.

„Cu complicitatea celuilalt inculpat cercetat în cauză, inculpata a indus în eroare zece persoane vătămate cu privire la calitatea sa de medic specialist în realizarea de proceduri minim invazive cu drept de liberă practică pe teritoriul României şi a efectuat acte medicale asupra acestora, respectiv:

injectarea unui anestezic local, injectarea cu o seringă a buzelor în vederea introducerii acidului hialuronic,

introducerea mai multor fire cu ace în zona mandibulei, sub piele, realizată de asemenea sub anestezie locală injectabilă,

injectarea de botox în frunte, precum şi injectarea de acid hialuronic în zona nasului, obţinând totodată un folos patrimonial injust reprezentat de contravaloarea achitată pentru actele medicale, cu sume cuprinse între 150 de euro şi 1000 de euro pentru fiecare persoană vătămată”.

Faţă de Svetlana Serghei s-a instituit obligaţia de a nu desfăşură activitatea sau profesia în exercitarea căreia a săvârşit infracţiunea.

Svetlana Serghei făcea operaţii de microchirurgie estetică, fără autorizaţie, în clinici de apartament: una situată la etajul 5 al unui bloc de pe strada Ion Bogdan nr.15 din Dorobanţi, alta aflată la adresa str. Badea Cârţan nr. 69 din sectorul 2.

Una dintre femeile care au apelat la „Dr. Lana” a povestit pentru „Adevărul”, sub protecţia anonimatului, ce urmări a avut o astfel de intervenţie.

„Pe 29 februarie am fost la ea pentru o intervenţie cu fire de tip COG resorbabile. Urmare a intervenţiei a fost o infecţie de toată «frumuseţea», voi ataşa şi poze. Discutând cu ea am luat, la recomandarea ei, un antibiotic, iar după 3 cutii încă nu trecea deloc. Norocul meu - ca sa spun aşa, dacă asta e noroc - este că pur şi simplu firul a migrat şi mi-a ieşit efectiv singur prin piele ... Durerile şi suferinţa nu are rost să vi le descriu. Ea a pretins că este medic până în ultimul moment şi încerca să dea vina pe mine pentru cele întâmplate, apoi am descoperit grupul de pe Facebook şi am văzut că şi alte fete au trecut prin asta şi mi-am dat seama că nu am nicio vină. Mai am interventii, ştiu ce trebuie şi ce nu trebuie făcut în astfel de cazuri”, a declarat femeia, pentru „Adevărul”.