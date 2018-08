Din interacţiunile avute în anul 2016, când am lucrat în guvernul tehnocrat şi am cercetat ce îşi doresc românii din Diaspora pentru a reveni în ţară, în contextul pre-lansării programului Diaspora Start-Up, am observat că mai mult de jumătate dintre românii tineri de peste hotare vor să devină antreprenori acasă. Această tendinţă este confirmată de un studiu realizat cu tineri stabiliţi în ţări precum Marea Britanie, Franţa, Germania, SUA, Danemarca, Olanda sau Belgia. Din totalul respondenţilor, 42% sunt angajaţi în mediul privat şi 27% sunt studenţi, restul fiind antreprenori, angajaţi la instituţii publice sau în căutare de oportunităţi. 79% dintre respondenţi se gândesc să lanseze un proiect antreprenorial pe cont propriu iar 30% dintre aceştia se uită spre domenii precum IT&C. Pe locul 2 în topul domeniilor preferate, la o distanţă semnificativă, se află construcţiile, cu aproape 14%.