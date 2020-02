Efectul Caracal: STS pune în funcţiune sistemul de localizare exactă a apelurilor la 112. „Românii sună la 112 să afle mersul trenurilor“

Luna aceasta va intra în funcţiune tehnologia AML (Advanced Mobile Location) cu ajutorul căreia vor fi transmise în mod automat către autorităţi coordonatele geografice ale celui care apelează numărul de urgenţă 112. Aşa au anunţat ieri oficialii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care au adăugat că în acest moment, tehnologia este testată în zona Bucureşti-Ilfov, urmând ca, în perioada următoare, să fie operaţionalizată la nivel naţional. Principalul avantaj al tehnologiei AML îl constituie furnizarea unor informaţii de localizare cu o acurateţe ridicată, de ordinul metrilor.

Şeful Direcţiei 112, Florin Feticu, spune că această nouă tehnologie are avantaje mari, dar prezintă şi o serie de limitări tehnice. „Din păcate, această tehnologie poate fi utilizată numai atunci când apelantul are un telefon smart dotat cu sistem de operare Android sau iOS. În plus, sistemul nu funcţionează dacă apelantul este în roaming, dacă semnalele GPS şi de date mobile sunt slabe sau dacă bateria telefonului de pe care se sună are o capacitate sub 10 la sută. Sistemul va da prioritate apelului vocal”, spune Florin Feticu.

În cazul Caracal ne-am fi dorit mai multă empatie

Aşadar va intra în funcţiune un sistem care, cel puţin teoretic, în cazul Caracal, ar fi putut salva viaţa Alexandrei Măceşanu. Spunem teoretic pentru că dispeceratul Poliţie Caracal nu opera atunci consola 112 care ar fi permis eventuala localizare. Echipamentul fusese mutat la Slatina, iar poliţistul din dispecerat a avut la dispoziţie un simplu telefon fix. „Respectiva consolă ar fi permis afişarea localizării şi efectuarea a mai multe convorbiri simultan, cu victima sau cu echipajele din teren”, a spus despre cazul Caracal şeful Direcţiei 112 care a mai adăugat şi-ar fi dorit poate o altă atitudine a operatorului 112 care a gestionat cazul Alexandrei Măceşanu. „Fiecare apel are o anumită încărcătură. Din punct de vedere procedural, operatoarea noastră a preluat, procesat şi transferat corect. Din punct de vedere al empatiei, cu siguranţă ne-am fi dorit mult mai mult decât atât”, a subliniat Feticu.





Alte sisteme de localizare a apelurilor 112

Revenind la sistemul AML, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a comunicat că acesta va funcţiona în paralel cu celălalte sisteme de localizare existente. În primul rând este vorba de aplicaţia APEL 112, care permite transmiterea coordonatelor geografice ale telefonului mobil către Sistemul 112, în momentul efectuării unui apel de urgenţă prin intermediul aplicaţiei. Aceasta funcţionează tot pe terminalele de tip smartphone cu sisteme de operare Android sau iOS, iar, pentru ca aplicaţia să poată fi utilizată, trebuie ca serviciul de date (internet) şi cel de localizare (GPS) să fie activate. În plus, STS a implementat facilitatea Geolocation 112. Apelantul primeşte prin SMS un link de localizare, iar, prin accesarea acestuia, coordonatele geografice ale locului în care se află apelantul sunt trimise automat în Sistemul 112. În fine, mai este vorba de localizarea de mai mică precizie Cell ID/Sector ID care se face pe baza informaţiilor transmise de celulele operatorilor de telefonie mobilă.

A scăzut numărul apelurilor de urgenţă

Conform oficialilor instituţiei, în anul 2019, operatorii STS au preluat 11.301.881 de apeluri, mai puţine cu 1.433.955 faţă de anul precedent. „Apelurile de urgenţă au reprezentat 51,90% din numărul total al apelurilor recepţionate, în timp ce diferenţa reprezintă, în principal, apeluri efectuate din greşeală, solicitări de informaţii diverse, farse şi apeluri injurioase. Apelurile au fost transferate către agenţiile de intervenţie după cum urmează: Ambulanţă 55,4%, Poliţie 22,9%, ISU-SMURD 16,9%, Jandarmi 4,1% şi alte agenţii 0,4%. În 2019, cele mai multe apeluri la 112 s-au înregistrat în jurul orei 19:00, iar cele mai puţine în jurul orei 4:00”, au comunicat oficialii STS.

Reamintim că apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie este sancţionată cu amendă de la 1.500 de lei la 5.000 de lei.

Sună ca să întrebe cum se fac temele sau să afle ora exactă

Oficialii STS spun că, în fiecare zi, operatorii 112 primesc apeluri ieşite din comun. Astfel angajaţii serviciului nu se mai miră atunci când sunt apelaţi de câte un copil de scoală primară care le cere ajutorul la rezolvarea temelor sau dacă sunt sunaţi de câte bucureştean care nu glumeşte când cere o salvare pentru că nu găseşte un taxi. În plus, oamenii mai sună ca să afle ora exactă sau să se informeze care este orarul trenurilor de pe un anumit traseu. În fine, nu puţini sună să afle dacă anumite curse aeriene au sau nu întârzieri. Campion la numărul de apeluri date la 112 rămâne un bucureştean care, în 2018, în numai 10 luni, a sunat de peste 21.000 de ori.