După plagiat, Bogdan Licu este acuzat de fals în declaraţii. El a recunoscut la CSM că a fost membru al Masoneriei

Bogdan Licu a afirmat că a făcut parte din Masonerie, dar a ieşit din această asociaţie secretă în anul 2012.

„Vreau să mai spun ceva, la final. Un subiect pe care vreau să-l clarific şi care a fost adus în atenţia publcia, am constata că nu m-aţi întrebat. Dar a fost speculat nefondat că o critica la adresa mea, că o speculaţie, şi anume apartenenţă mea la Masonerie. Vreau să clarificam şi acest lucru. Da, am făcut parte din Masonerie. Nu am fost un membru activ, am fost de 2-3 ori la întrunirile dânşilor, da începând cu luna august 2012, cu un an înainte de a fi emisa hotărârea CSM, mi-am dat demisia de acolo. Acest lucru se găseşte la dosarul pe care fiecare fost mason îl are la Marea Loja. Am vrut să clarific acest lucru, pentru a u mai fi alte speculaţii cum că sunt mason. Nu sunt mason.(…) Am fost pentru câţiva ani. Să ştiţi că nu este un lucru urat.(…) Eu am îndrumat jurnaliştii care m-au contactat să se adreseze oficial Marii Loje Naţionale. Am constatat că nu au făcut-o, sau poate au făcut-o, dar nu au fost mulţumiţi de răspunsul primit, pentru că ideea era că ei să fi încălcat acea hotărâre a CSM-ului./ Nu aveam cum să o încalc, eu dandu-mi demisia cu un an înainte apariteiei acesteia. I-am îndrumat să se adreseze Marii Loje Naţionale”, a spus acesta.

Licu pe urmele lui Netejoru

Însă Bogdan Licu, care a ascuns că face parte din Masonerie inclusiv când a ocupat funcţia de vicepreşedinte al CSM, avea obligaţia legală de a trece în declaraţia de interese apartenenţa la organizaţie. Dacă fapta nu s-ar fi prescris acesta ar fi putut fi acuzat acum de fals în declaraţii. Cert este că în perioada când a făcut parte din CSM a comis această infracţiune.





Cazul lui Licu este similar cu cel al judecătorului Lucian Netejoru, şeful Inspecţiei Judiciare, ce are un dosar penal la DNA exact pe aceaşi temă.

Dosarul de la DNA deschis lui Lucian Netejoru a fost deschis în urmă plângerii făcute pe 22 februarie 2017 de judecătorul Camelia Bogdan. Magistratul cerea cercetarea şefului IJ pentru abuz în serviciu şi fals în declaraţii. Nici Netejoru nu şi-a menţionat în declaraţiile de interese apartenenţa la Asociaţia Marea Lojă Naţională din România. Anchetă de la DNA a durat patru luni şi a fost clasată pe 24 iulie 2017. Procurorii DNA au arătat că în cazul declaraţiei din 23 mai 2006, nu se mai pot face cercetări, deoarece a intervenit prescripţia. Infracţiunea de fals în declaraţii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă, iar termenul de prescripţie a răspunderii penale este de 5 ani. "În concluzie, cu privire la infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută de art. 326 Cod Penal (în ceea ce priveşte declaraţia de interese din dată de 23 mai 2006) urmează a se dispune clasarea cauzei întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale", a fost motivul clasarii declarat de procurorul DNA.