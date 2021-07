Caţavencu: Nu braţul care loveşte, voinţa care ordonă e de vină... Eu chiar am scris un articol în privinţa asta. Nu ştiu dacă l-aţi citit?

Pristanda: Trebuie să-l fi citit, coane Nicule; eu gazeta d-voastră o citesc ca Evanghelia totdauna; că să nu vă uitaţi la mine... adică pentru misie... (misterios) altele am eu în sufletul meu, dar de! N-ai ce-i face: famelie mare, renumeraţie după buget mică...

Caţavencu: Şi în sfârşit, cum ar fi posibil martiriul, dacă n-ar exista călăul?

Azi, Ministerul nostru de Externe - dacă ar juca în liga mare, acolo unde conteză ce spui şi din această cauză ţi se cere şi părerea, ar trebui să fie pus în faţa unei foarte mari dileme, care va să zică chiar existenţiale. Dar alege să se comporte precum eternul Pristanda.

La Budapesta, urmează să înceapă, azi de la orele 14, Gay Parade, moment tradiţional şi simbolic în viaţa comunităţilor LGBTQI+ (persoane lesbiene, gay, bisexuali, transgenderi, queer şi intersex) din toată lumea şi devenit, mai ales în aceşti ultimi ani, un prilej de afirmare demonstrativă, folosind o scenografie extrem de colorată şi ostentativă, a prezenţei acestei categorii sociale în viaţa cetăţii, beneficiind din ce în ce mai mult de un foarte puternic lobby politic la nivel european şi mondial.

Cu excepţia notabilă a poziţiilor oficial exprimate ale unora dintre ţările catolice din centrul şi estul Europei, cele cu vederi absolut similare în această problemă cu ale Rusiei, având Ungaria ca purtător de drapel al revoltei anti-gay şi al unei propagande extrem de dure şi adesea violente împotriva LGBTQI+.

A început o adevărată bătălie la nivel de principii, valori, poziţionări invocând argumentele tradiţiei religioase a ţărilor din "frontul refuzului". Ungaria merge şi mai departe prin decizia lui Viktor Orban de a convoca un referendum prin care să fie asigurată protecţia copiilor în faţa "dorinţei celor de la Bruxelles de a permite acţiunile în şcoli ale activiştilor LGBT", cum spunea Orban în contextul în care nu mai vede decât două opţiuni: să se plece sau nu. "Fiindcă este vorba despre viitorul copiilor noştri, nu vom ceda" a spus primul ministru, adăugând că doar guvernului i-ar fi imposibil să ducă singur această luptă şi din această cauză are nevoie ca întreaga populaţie să participe la referendum. În prezenţa unui sprijin popular, afirmă V. Orban, îi putem opri pe cei de la Bruxelles, exact aşa cum atitudinea Ungariei a dus - prin ţinerea unui referendum asupra cotelor obligatorii de migranţi- la stoparea acţiunii decisă de europeni.

Acesta este contextul în care, fapt extrem de puţin obişnuit în jocurile diplomatice, 30 de ambasade şi o serie de prestigioase Institute Culturale din întreaga lume semnează o declaraţie comună "în sprijinul comunităţii LGBTQI şi dreptul acestor persoane la egalitate de drepturi şi nediscriminare, libertate de expresie, drept la adunări paşnice şi liberate faţă de violenţă".

On the occasion of the 26th Budapest Pride Festival, we, the undersigned embassies and cultural institutes, express our full support for members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex (LGBTQI+) community and their rights to equality and non-discrimination, freedom of expression and peaceful assembly, and freedom from violence. We note the important advocacy of LGBTQI+ civil society organizations which are working to ensure that all individuals, regardless of sexual orientation or gender identity, receive equal treatment and the full protection of the law. Respect for the rule of law and universal human rights are the foundations upon which democratic states are built.

International human rights law is grounded on the broad premise that all individuals, regardless of sexual orientation or gender identity, are equal, and have the same rights and freedoms without discrimination. We reject and condemn all acts of violence, harassment, stigmatization and discrimination in all regions of the world committed against individuals on the basis of their sexual orientation or gender identity. We support the fight against hate speech, violence, and discrimination targeting LGBTQI+ individuals and communities at the international, regional, and national levels. Concerned by recent developments that threaten the principle of non-discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, we encourage steps in every country to ensure the equality and dignity of all human beings irrespective of their sexual orientation or gender identity, and stress the need for elected leaders and governments to show respect for and protect the rights of LGBTQI+ persons.

Celebrating diversity is an important way to promote respect for human rights for all. Budapest Pride has the longest history of such events in the region, and we highlight its role in promoting equality of treatment and social acceptance for all LGBTQI+ persons, and contributing to the creation of a more open, just, inclusive and equal society.

Signed by the Following Embassies and Cultural Institutes:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, General Delegation of Flanders, Austrian Cultural Forum Budapest, British Council, Czech Center, Estonian Institute, FinnAgora, Goethe-Institut, Institut Français, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Italian Cultural Institute, Wallonie-Bruxelles International