Datele personale ale oamenilor testaţi rapid pentru COVID-19, accesate de un ONG. Cine le poate vedea şi ce spune Vlad Voiculescu FOTO

Este vorba despre datele tuturor persoanelor care au realizat teste rapide pentru depistarea COVID-19 în locuri specializate, precum clinicile medicale sau spitalele: nume, prenume, CNP, e-mail, adresă şi număr de telefon.

Conform informaţiilor Antena3, fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a semnat un protocol cu Geeks for Democracy, în perioada în care se afla la şefia ministerului, pentru ca ONG-ul să realizeze o aplicaţie care să stocheze într-o bază de date informaţiile personale ale celor care se testează, astfel încăt să fie ţinută evidenţa mai uşor.

În aceeaşi perioadă, Vlad Voiculescu a apelat şi la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), instituţie căreia i-a solicitat un server unde să fie strânse toate informaţiile. STS s-ar fi ocupat de server, dar s-au oferit să realizeze şi aplicaţia care să ţină evidenţa testărilor, lucru pe care Voiculescu l-a refuzat, arată sursa citată.

Protocolul de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi ONG arată că „nu toate unităţile au acces la aplicaţia Corona Forms, pusă la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale”, iar „Geeks for Democracy dispune de un program informatic în care pot fi introduse şi stocate datele cu caracter personal ale Ministerului şi transferate ulterior în aplicaţia „Corona Forms”.

Ce spune Vlad Voiculescu

Contactat de „Adevărul”, fostul ministru Vlad Voiculescu a declarat că instituţiile statului se aflau în colaborare cu Geeks for Democracy dinainte ca el să preia mandatul de ministrul al Sănătăţii şi a menţionat că a folosit aplicaţia ONG-ului pentru că era deja construită, asigurându-se că este „ceva sigur” şi că vor parcurge la minister tot procesul de avizare necesar.

„Era o aplicaţie care era deja gata. Colaborarea cu Geeks for Democracy era dinaintea mandatului meu şi funcţionase foarte bine la DSP Bucureşti, atunci când Geeks for Democracy a răspuns la mii sau zeci de mii de telefoane şi au notat în sistem datele oamenilor prin call center-ul pe care l-au pus la punct. Nimeni nu ştiu să fi spus vreun cuvânt împotriva acestui ajutor mai mult decât binevenit. Acum a devenit o problemă?

Odată ce au venit cu ideea, eu m-am uitat le eficienţă, iar aplicaţia era deja construită. M-am uitat să fie ceva sigur şi să nu existe dubii asupra gestionării datelor unde o să fie stocate şi de asta am cerut de la STS spaţiu de stocare. Ce am mai cerut este, de asemenea, să parcurgă tot procesul de avizate din minister, ceea ce s-a şi întâmplat. Adică ai o autoritate a statului, ai un responsabil desemnat pentru protecţia datelor cu caracter personal, ai un departament juridic. Nu a existat o problemă ridicată de absolut nimeni”, a spus Vlad Voiculescu pentru „Adevărul”.

Concret, datele personale ale oamenilor care au realizat un test rapid antigen pentru COVID-19 sunt colectate de aplicaţia celor de la Geeks for Democracy, care, la rândul lor, le stochează pe serverul oferit de STS.

Răspunsul Ministerului Sănătăţii

„La data de 5 martie 2021, între Ministerul Sănătăţii şi Geeks for Democracy a fost încheiat un protocol de colaborare care are ca obiect punerea la dispoziţia Ministerului Sănătăţii de către Geeks for Democracy a unui program informatic în care sunt introduse şi stocate rezultatele testelor antigenice rapide. În baza acestui protocol, în data de 8 martie 2021, a fost încheiat şi un Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aplicaţia a fost implementată iniţial, în luna ianuarie 2021, de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti în baza unui protocol încheiat cu Geeks for Democracy. Ulterior, în luna martie a.c., aplicaţia a fost predată gratuit Ministerului Sănătăţii în baza unui alt protocol, pentru o perioadă de patru ani. La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a pus la dispoziţie infrastructura IT necesară serviciilor de găzduire a aplicaţiei pentru Ministerul Sănătăţii”, se arată în răspunsul Ministerului Sănătăţii, pentru Antena3.

Conform Ministerului Sănătăţii, utilizatorii aplicaţiei sunt unităţile sanitare care testează cu Test Antigen Rapid, iar toate direcţiile de sănătate publică gestionează datele pe care le introduc în aplicaţie.

„Nu cunoaştem cine a fost desemnat din partea ministerului ca administrator unic. Protocolul a fost gestionat exclusiv de către consilieri din cadrul cabinetului ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu şi ai Secretarului de Stat Andreea Moldovan care s-au ocupat de implementarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică”, a mai informat ministerul.

