Dăncilă, despre demisia preşedintelui CNAS: Domnul Vulcănescu să înţeleagă că acest lucru nu este opţional. Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite

Viorica Dăncilă a fost întrebată, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa, ce va face întrucât preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu, a spus că nu îşi dă demisia.

"Domnul Vulcănescu trebuie să înţeleagă că acest lucru nu este opţional. Este un lucru obligatoriu. Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite. Voi cere doamnei ministru, că aşa se procedează, am văzut în spaţiu public a apărut că i-am cerut doamnei ministru... şi când am făcut numirea a venit propunerea din partea doamnei ministru a Sănătăţii, aprobată de mine, îl vom demite noi şi vom numi pe altcineva. Nu am întrebat dacă vrea să îşi dea demisia, am spus că trebuie să îşi dea demisia şi acest lucru îl va face", a replicat Dăncilă.

Întrebată, de asemenea, dacă are pe cineva în plan, ea a spus: "Nu am vorbit încă de persoană, dar este important ca să avem la conducerea Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate o persoană care poate să răspundă tuturor provocărilor din sistem. Ştiu că nu sunt provocări uşoare, dar şi o persoană care să îşi aleagă cu grijă purtătorul de cuvânt, pentru că eu nu o să accept niciodată ca cineva să jignească cetăţenii români. Niciodată".

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă la PSD Mehedinţi, că a cerut ministrului Sănătăţii demiterea din funcţie a directorului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi a purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Osmanovici, după ce acesta din urmă a afirmat într-un interviu că oamenii mor indiferent dacă sistemul informatic al CNAS funcţionează sau nu.





Ulterior, Sorina Pintea a declarat, la RFI, că CNAS nu ţine de Ministerul Sănătăţii, dar va face o propunere premierului în ceea ce priveşte conducerea instituţiei.





Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a precizat, joi, după ce premierul Viorica Dăncilă i-a cerut Sorinei Pintea să-l demită pe preşedintele Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, că atributul este al premierului, nu al ministrului. ”După ce Dragnea numeşte şi demite cu gura lui şi cu mâna ta atâta vreme... uiţi care este funcţia organului numit premier”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.





”Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, să îi demită pe preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate, Răzvan Teohari Vulcănescu, şi pe purtătorul de cuvânt al instituţiei, Daniel Osmanovici. Doar că preşedintele CNAS este numit şi demis de Premier. Adică tocmai de Viorica Dăncilă”, a scris, joi, pe Facebook, fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu.





Sistemul informatic al cardului de sănătate e blocat de aproape trei săptămâni, dar CNAS a precizat că starea de indisponibilitate nu înseamnă că sistemul informatic al cardului de sănătate nu a funcţionat în această perioadă, ci că nu a făcut-o conform "standardelor tehnice referitoare la timpul de răspuns".





Totodată, CNAS arată că furnizorii de servicii medicale le pot efectua în modul de lucru offline, care presupune aceleaşi operaţiuni pe calculator, calitatea de asigurat fiind de cele mai multe ori deja cunoscută sau putând fi verificată şi în alt mod.

