Cum au reacţionat şeful DSU şi ministrul Sănătăţii în cazul tragediei de la Spitalul Victor Babeş. Voiculescu, elefantul absent din cameră la conferinţa de presă

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat la conferinţa de presă organizată luni, la ora 23.00, la Palatul Victoria, că a aflat despre accidentul tragic de la Spitalul „Victor Babeş” după ora 17.00 şi că a vorbit prima dată la telefon cu ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, după ora 18.000

„Iniţial am aflat în jurul orei 17.20 că este o problemă. Ulterior am aflat că există pacienţi în stop şi mai târziu - nu pot să vă spun ora exactă - am aflat că există trei pacienţi în stop cardiac”, a spus Arafat. Acesta a discutat ulterior cu reprezentanţii Poliţiei - mai exact, cu adjunctul Poliţiei Capitalei, Radu Gavriş -, care ştiau deja de incident şi se pregăteau să meargă la spital pentru a începe ancheta.

Şeful DSU a explicat că Vlad Voiculescu l-a sunat după ora 18.00, ministrul Sănătăţii fiind deja la curent cu situaţia de la Spitalul „Victor Babeş”.

„Eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată şi nu am sunat în alte părţi. Eram în discuţii să văd că situaţia este sub control. Dânsul m-a sunat, dar după ora 18.00. M-a sunat şi am explicat toată situaţia care este şi în ce situaţie ne aflăm. Deja era anunţat şi noi l-am informat până la ce nivel am ajuns”, a spus Raed Arafat.

Vlad Voiculescu a confirmat şi el ora la care a auzit de incidentul de la Spitalul „Victor Babeş”. Acesta a transmis condoleanţe familiilor şi a anunţat că a fost începută o anchetă.

„Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeş. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienţii COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din Bucureşti. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii şi conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost transferaţi în siguranţă. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvaţi”, a scris ministrul pe Facebook.

Conform informaţiilor avute la dispoziţie de Arafat la momentul conferinţei de presă, incidentul de la Spitalul „Victor Babeş” a început în jurul orei 16.25. Conform unui comunicat de presă al spitalului, incidentul ar fi început în jurul orei 17.00. Oricare ar fi ora exactă, ce s-a întâmplat a fost o creştere bruscă a presiunii oxigenului din unitatea mobilă de Terapie Intensivă, care a dus la oprirea ventilatoarelor, lucru care are loc automat, acestea intrând în sistem de auto-protecţie. Ventilatoarele, a ţinut să precizeze Arafat, sunt de fabricaţie americană.

Personalul spitalului a început venilaţia manuală a pacienţilor, conform lui Arafat, care nu a ştiut să precizeze cât timp au stat bolnavii fără oxigen. Trei dintre aceştia nu au putut fi salvaţi, restul fiind transportaţi la alte unităţi spitaliceşti. Arafat a explicat că un reprezentant al firmei care se ocupă de mentenanţa ventilatoarelor se află în curtea spitalului din întâmplare, venit pentru verifica un alt aparat, nu pe cele din secţia unde a avut loc incidentul, a refuzat intrarea în unitate. Acesta se temea să nu se infecteze, deşi i-a fost oferit de către personalul medical echipament complet de protecţie împotriva COVID-19.

După scandalul iscat de mutarea la miezul nopţii a pacienţilor de la Spitalul Foişor, premierul Florin Cîţu a avut grijă să nu mai poată fi acuzat de lipsă de comunicare. De altfel, şi-a început scurta declaraţie de presă spunând că „că administratorii sau reprezentanţii statului fug în aceste momente, fug de comunicare” şi că „cetăţenii au nevoie să comunicăm mai mult în aceste momente”. După ce a anunţat că nu poate promite că astfel de evenimente nu vor mai avea loc, premierul i-a cedat scena lui Raed Arafat.

Vlad Voiculescu nu a participat la conferinţa de presă, iar Arafat a evitat să răspundă la toate întrebările despre ministrul Sănătăţii şi să intervină în vreun fel în conflictul politic care s-a iscat în ultimele zile în cadrul coaliţiei de guvernare.

„Nu mă întrebaţi de alte persoane, sunt convins că şi ministrul va răspunde”, a spus şeful DSU, întrebat de ce nu este şi Vlad Voiculescu alături de el.