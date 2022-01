Cum a fost hărţuită sexual Lidia Buble de către poliţistul de la Rutieră căruia i-a dat mită pentru a nu o testa cu aparatul etilotest | STENOGRAME

Discuţiile, publicate de gândul.ro, arată cum i-a mituit Lidia Buble pe poliţişti, speriată că aceştia ar putea să-i ceară să sufle în aparatul etilotest.

Lidia Buble: Vai, vine poliţia. Leşin!

Dragoş Ştefan Presură: Nu cred!

Lidia Buble: Da, da, da …

Dragoş Ştefan Presură: La tine?

Lidia Buble: Da,da,da…la semafor

Pe fundal, se aude dintr-o dată şi vocea poliţistului:

Poliţist rutier: Sărut mâinile!

Lidia Buble: Bună!

Poliţist rutier: De la Brigada Rutieră vă deranjăm! Permis, buletin, talon, vă rog!

Lidia Buble: Nu am nimic. Am fost doar să iau apă şi mă întorc acasă.

Poliţist rutier: Sigur?

Lidia Buble:Da! (râde şi se adresează lui Dragoş Ştefan Presură) Ăăă…te sun eu imediat?

Dragoş Ştefan Presură: Da, te rog!

Lidia Buble: Hai, te pup!

Câteva minute mai târziu, la ora 02.55, cântăreaţa l-a sunat din nou pe bărbat. Pornise maşina şi se ducea acasă să vadă dacă are bani cash, ca să le dea poliţiştilor. Încă nu negociase suma, motiv pentru care l-a consultat în acest sens pe amicul Presură.

Lidia Buble: Băi, nici nu-ţi vine să crezi dacă îţi zic! Doamne, ce idiot! Deci fii atent! Doamne fereşte! Asta pe lângă faptul că…

Dragoş Ştefan Presură: Nu, zic aşa: Sta, stai, stai…Zi-mi aşa

Lidia Buble: Nu, vine după mine până acasă să iau cardul să-i dau bani, dacă-ţi vine să crezi

Dragoş Ştefan Presură: Cum îl cheamă?

Lidia Buble: Nu ştiu cum îl cheamă, dar avea vrăjeală în el, efectiv … deci … ăsta nu ştiu la ce se aştepta…adică…el…Doamne! Niciodată nu mi s-0 întâmplat aşa ceva. Efectiv, deci se dădea la mine la modul ăla nesimţit şi-mi zicea „Ce să facem acum domnişoară Lidia?” „Dă-mi amendă, ce să faci?” „Păi ştiţi, e 2.500 şi nu ştiu cât amenda…” Zic: Ok. Dă-mi amendă. Muream de sete. Ce vrei să fac? Dă-mi amendă!” ”Păi nu amendă…nu v-aş da, poate ne calculăm altfel”. Şi zic:„Aaaa, păi zi aşa! Ce vrei, bani? Vii după mine până acasă, ce să fac? N-am nimic la mine. Am luat bani să-mi iau apă, nu mi-am luat bani să…” Şi vine mă, după mine ăsta…Doamne, mă crucesc, nu-mi vine să cred! Da, mă duc să iau cardu’ … nici nu ştiu câţi bani se dă. Eu n-am dat în viaţa mea şpagă la poliţişti. E prima dată, efectiv, ăsta e un puţos d-ăsta de 27 -28 de ani, nu are mai mult de 30 de ani.

Dragoş Ştefan Presură: Da,da,da. Dă-i 500 de lei şi spune-i că îi transmite salutări Ionuţ Ipate.

Lidia Buble: (râde) Păi eu nu ştiu cine este Ionuţ ăsta, Ipate. Păi şi ce poate…să nu sune ca o ameninţare, să mă trezesc că-mi dă ăsta amendă…

Dragoş Ştefan Presură: Nu mă, nu. E la la Rutieră şi e pe zona asta a Nordului. Ăsta m-a oprit pe mine la un moment dat. Şi la fel…omu e…ăăă…băi eu n-am texte de-astea cu ei. M-a oprit ok, radar, nu ştiu ce…bine boss, da, oricum eram… adică nu-mi lua carnetu’, nu nimic.

Lidia Buble: Vaiii, dar apropo, ştii ce mi-era frică? Pentru că el a coborât din maşină, Doamneee, numai Dumnezeu … nu ştiu cum l-am luat, l-am îmbârligat, coborâse cu fiola, îmi era că dacă mi-o pune…

Dragoş Ştefan Presură: Da, da. Ştiu, ştiu […] Băi, spune-i că eşti prietenă cu Ionuţ Ipate, să nu-ţi pună fiola. Deci orice ai face, să nu-ţi pună fiola. Că odată ce ai suflat în fiolă, aia se înregistrează şi e foarte complicat să rezolvi.

În continuare, aflată în drum spre casă, ca să ia bani pentru poliţişti, Lidia Buble i-a povestit lui Dragoş Presură cum a reuşit să-l determine pe agentul de circulaţie să o verifice cu etilotestul.

Lidia Buble:L-am luat cu vrăjeală. Zic: Tu nu vezi că am trei sticle de apă lângă mine? Muream de sete în casă, nu mai puteam. […] şi am deschis o sticlă de apă şi am început să beau ca disperata. Zic, mamă, dacă îmi pune ăsta fiola…am luat şi o gumă.

Dragoş Ştefan Presură: Ăăăă…poţi să le…, mă rog, în cazul tău nu e ultra…nu e prea recomandat….dar eu…ţi-am zis ce mi s-a întâmplat mie chestia asta, ştii? Băi, n-am la mine, da, deci dacă vrei dă-mi numărul de telefon, ne vedem mâine. Şi mă rog, evident, te duci, pentru că ei îţi iau numărul de la maşină şi dacă le dai vreo ţeapă, ai rupt-o în fericire.

Lidia Buble: Aoleu, Doamne…

Dragoş Ştefan Presură: Şi…gen…tu trebuie să te duci acasă să-ţi iei cardul şi după aia să te duci la bancomat, nu?

Lidia Buble: Am 300 şi ceva de lei şi mai am în euro. Ori îi dau aşa dacă-i convine, , dacă nu, îi zic să mă aştepte sau să mă ducă undeva să scot de pe card să-i dau acuma. Nu stau să…

Ulterior, Lidia Buble a închis telefonul, pentru a putea să rezolve problema cu poliţiştii care o însoţiseră până acasă. În scurt timp, artista l-a sunat din nou pe Presură şi i-a descris ultima şarjă de avansuri ale agentului din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră.

Lidia Buble: Vezi că era pus pe combinaţie, dacă ţi-am zis! Doamne fereşte! deci „Îţi dau numărul meu dacă ai vreodată nevoie să…” Nu e nevoie”…„Acum, dacă tot ne-am întâlnit, cred că nimic nu este întâmplător…poate aşa a fost să fie, dacă mai faceţi prostii…Zic: Eu nu fac prostii”.

Lidia Buble, trimisă în judecată pentru că a mituit doi poliţişti de la Rutieră

Cântăreaţa Lidia Buble a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzată că ar fi mituit doi agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât şi pentru a nu fi amendată întrucât nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul panedmiei COVID-19.

„Prin rechizitoriul din data de 16 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a doi agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită”, conform unui comunicat transmis de DIICOT.