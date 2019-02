Cum arată Mantasaly Resort, complexul de bugalouri al lui Radu Mazăre, din Madagascar

În primăvara anului 2011, în vremea când era primar al Constanţei, Radu Mazăre a mers în vacanţă în Madagascar, iar la întoarcere s-a arătat foarte încântat de ceea ce a găsit acolo, dar şi de oportunităţile de afaceri. Drept urmare, a luat decizia de a concesiona de la un trib, pe o perioadă de 99 de ani, un teren. Mai exact, era vorba de 1,8 hectare de teren pe malul oceanului, într-un golf în nordul Madagascarului, pentru care a plătit, potrivit declaraţiei sale la momentul revenirii în ţară, 1 euro pe metru pătrat. Aici a plănuit să ridice un mic complex pentru iubitorii de sporturi nautice.

Este vorba de 16 bungalouri amplasate lângă plajă, în Andovokonko Bay, Antsiranana, Madagascar, cu două suite exclusiviste, restaurant cu specific local, mâncărurile fiind gătite din alimente organice, crescute de localnici, dar şi un bar&lounge. Clienţii beneficiază de cursuri de kite din partea unor instructori autorizaţi şi pot cumpăra sau închiria echipamente de la magazinul din complex. Întreg complexul este alimentat cu energie electrică provenită de la panouri solare.

„Investiţia o să fie de vreo 200 – 300.000 de euro, bungalouri plus utilităţi. Cei care fac sporturi din astea, cei care se duc până acolo, nu sunt foarte pretenţioşi. Merg pentru frumuseţea locurilor şi pentru vânt. O să fie aşa, cam la două, două stele şi jumătate. Mâna de lucru o să fie ieftină, aşa că nu o să coste mult, declara, în 2012, Radu Mazăre.

Acesta preciza că a concesionat terenul pentru că în Madagascar legea nu le permite străinilor să deţină proprietăţi. În schimb se practică formula de concesionare pe 99 de ani, cu prelungire automată. Terenul apare şi în declaraţia sa de avere din 2014, fostul edil precizând că îl deţine împreună cu fratele său Mihai.

„Acolo am găsit un amplasament cu potenţial, cu un preţ rezonabil, într-o zona turistică, era la ocean- aproximativ 2 hectare. Am discutat cu Elan (Schwartzenberg) despre posibilitatea de a face o investiţie acolo. Am convenit să o realizăm. Eu si Mihai am demarat discuţiile cu tribul care era proprietar despre teren când am revenit în Madagascar. Am luat terenul în concesiune pe numele meu şi pe numele fratelui meu Mihai pe o perioadă de 99 de ani”, a declarat fostul primar în faţa judecătorilor de la Curtea Supremă în 2016.

Fraţii Radu şi Alexandru Mazăre au explicat Curţii Supreme că cea mai mare parte din banii de investiţi în Brazilia şi Madagascar proveneau de fapt de la milionarul Elan Schwartzenberg şi de la şefa PSD Costineşti, Ema Gavrilă. Cei doi au explicat nonşalant magistraţilor că, deşi banii pentru investiţii treceau prin conturile lor din Israel, de fapt nu erau ai lor, aşa că nu i-au mai consemnat în declaraţiile de avere.

Paradisul turistic din Madagascar Mantasaly, resortul exclusivist din Madagascar, aflat pe ţărmul Oceanului Indian are 16 bungalou-uri, o piscină, grădini luxuriante - având o suprafaţă totală de 17,400 de metri pătraţi. După cum susţin jurnaliştii de la OCCRP, resortul este păzit de gărzi înarmate, majoritatea acestora fiind români. Mantasaly a fost inaugurat în august 2016, în prezenţa ministrului Turismului. În octombrie 2016, o postare pe contul de Facebook al hotelului îl prezintă pe prim-ministrul Oliver Mahafaly Solonandrasana, care „s-a oprit pentru o scurtă vizită”. Radu şi Mihai Mazăre au semnat contractul prin care au luat în arendă pentru 99 de ani cei 17,000 de metri pătraţi pe care a fost construit resortul în aprilie 2012. Două zile mai târziu, Mazăre declară presei din România că a închiriat acest teren de la un trib local. Autorii acestei investigaţii au aflat însă că acest teren era deţinut de Dorin-Freeman Manahadray, fiul Lăcrămioarei Toader, o româncă ce a părăsit ţara la începutul anilor 1990. Anul trecut, ea a fost numită Consul Onorific al României la Antananarivo, capitala Madagascarului (autorităţile trebuie să aprobe această numire). Conform declaraţiilor lui Radu Mazăre făcute în faţa Curţii Supreme, această companie este deţinută în totalitate de către Schwartzenberg. Belize face parte din rândul paradiselor fiscale, fiind unul dintre cele mai opace state în ceea ce priveşte offshor-urile înregistrate acolo. Conform documentelor prezentate de către Radu Mazăre în faţa magistraţilor, acesta ar fi trebuit să primească un bungalou pentru „investiţia sa directă de 95,000 de euro”. Radu Mazăre a fost primar al Constanţei începând cu anul 2000. A fost apoi reales şi în următoarele trei mandate, în 2004, 2008 şi 2012. Pe 2 aprilie 2015, a fost arestat preventiv într-un dosar privind fapte de corupţie, iar atunci şi-a scris demisia din funcţia de primar al Constanţei, specificând că nu îşi mai doreşte o viaţă publică politică. Reprezentanţii Poliţiei Constanţa au transmis, vineri, că se fac activităţi pentru sesizarea instanţei în vederea emiterii unui mandat european de arestare şi a unui mandat de urmărire internaţională a fostului primar Radu Mazăre, după condamnarea sa definitivă la 9 ani de închisoare. „În prezent se desfăşoară activităţi pentru întocmirea documentelor necesare sesizării instanţei de judecată în vederea emiterii mandatului european de arestare şi a celui de urmărire internaţională”, au transmis, vineri, reprezentanţii Poliţiei Constanţa.

