CSM a amânat dezbaterile privind noul şef al Secţiei speciale din lipsă de cvorum

"Din păcate, constatăm că nu s-a îndeplinit cvorumul legal aşa încât şedinţa nu poate să continue, urmând să fie reprogramată la o dată, oră ulterioară la care membrii pot ajunge", a declarat, la începutul şedinţei, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea.

"Am înţeles că nu este cvorum, aşa a anunţat doamna preşedintă de şedinţă, încă nu am înţeles motivele, şi i-am rugat să-mi comunice când va avea loc noua şedinţă a CSM-ului", a declarat şi Ana Birchall, la ieşirea de la sediul CSM.

Plenul CSM era programat să se întrunească, marţi, pentru a decide organizarea concursului pentru numirea în funcţia de procuror şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, din cadrul Parchetului General, după ce actualul şef, Gheorghe Stan, a fost numit judecător la Curtea Constituţională. Înainte de a deţine şefia Secţiei de anchetare a magistraţilor, Gheorghe Stan a fost adjunctul lui Lucian Netejoru la conducerea Inspecţiei Judiciare.

Un alt punct important de pe ordinea de zi a şedinţei plenului era şi validarea rezultatelor concursului pentru numirea lui Lucian Netejoru în funcţia de şef al Inspecţiei Judiciare. Netejoru a obţinut, la concursul din martie susţinut în faţa comisiei CSM, un nou mandat, el fiind şi singurul candidat. Mandatul lui Lucian Netejoru la Inspecţia Judiciară s-a încheiat pe 1 septembrie anul trecut, însă din acel moment, el a condus instituţia ca interimar.





Asociatia de procurori Initiativa pentru Justitie i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa participe la sedinta plenului CSM de marti, motivul fiind concursul pentru sefia Inspectiei Judiciare. "Solicitarea noastra este motivata de faptul ca la punctul 3 de pe ordinea de zi, anuntata in seara zilei de vineri, 10.05.2019, se gaseste 'Validarea rezultatelor concursului pentru numirea in functia de inspector sef al Inspectiei Judiciare' - concurs organizat in perioada 21 decembrie 2018 28 martie 2019, cu privire la care avem motive temeinice de considera ca a fost viciat prin actiunile a trei membri ai comisiei de concurs: Lia Savonea (presedinte al CSM), Evelina Oprina si Victor Alistar (membri CSM), in sensul favorizarii unicului candidat, Netejoru Lucian (fost inspector-sef al Inspectiei Judiciare si actual inspector-sef interimar gratie interventiei Guvernului prin OUG nr. 77/2018) ", se arata intr-o scrisoara transmisa de asociatie luni.



Preşedintele CSM, Lia Savonea, a anunţat, marţi, că şedinţa plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să fie reprogramată la o dată ulterioară pentru că luni nu s-a îndeplinit cvorumul legal.

