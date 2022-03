Cristian Tudor Popescu: România este în război cu Rusia!

„Mai există în România acum destui oameni care spun aşa: «Asta e în Ucraina, e acolo. Cu Ucraina au treabă ruşii, nu cu noi, la noi nu e război. De ce ce să-i enervăm pe ruşi? De ce să facem din România placa turnantă a ajutoarelor, inclusiv armament, pentru Ucraina? Uite ce deştepţi sunt ungurii au zis că pe teritoriul lor nu se va transporta armament că ar putea fi atacaţi. De ce nu facem şi noi la fel? E mai aproape cămaşa decât haina…»

Ideea de «să nu-i enervăm pe ruşi» e veche, nu e de acum, acum s-a accentuat. Toate trâmbiţele şi fluierele cu ultrasunete ale Kremlinului, care funcţionează în România de multă vreme, şi care acum s-au activat, induc ideea asta. Să nu-i enervăm pe ruşi, să stăm aici la noi liniştiţi, că nu o să avem nicio problemă”, a spus Gazetarul, potrivit Republica.ro

Ucraina e România deoarece Ucraina şi România înseamnă Europa

„Vreau să spun acum nişte propoziţii:

Prima: Ucraina e România, Nu mai încap alte cuvinte aici. Ucraina e România. Ucraina şi România înseamnă Europa. În momentul de faţă, Rusia a declarat război Europei, NATO, SUA, lumii întregi cu excepţia Chinei, care se menţine în expectativă. În aceste condiţii, România trebuie să procedeze ca şi cum ar fi în aceeaşi situaţie cu Ucraina.

Poporul ucrainean va continua să lupte până la ultimul om, nu am nicio îndoială în legătură cu asta. Dar Ucraina poate fi ocupată. În acel moment, ne găsim în situaţia unei graniţe uriaşe cu Rusia, care e în război cu Europa şi cu SUA.

România este în război cu Rusia, poate trebuie să puneţi acum pe ecran un avertisment - cuvinte care pot afecta emoţional, atenţie. Nu am cum să vorbesc altfel în aceste momente. România este în război cu Rusia în acest moment, chiar dacă nu au pătruns aici trupe încă. Uitaţi-vă cum arată situaţia şi care e viitorul.

Ucraina nu va fi învinsă niciodată, dar poate fi ocupată de către ruşi. Poporul ucrainean va continua să lupte până la ultimul om, nu am nicio îndoială în legătură cu asta. Dar Ucraina poate fi ocupată. În acel moment ne găsim în situaţia unei graniţe uriaşe cu Rusia care e în război cu Europa şi cu SUA. Tot ce a făcut Rusia acum setează pentru nu ştiu cât timp de acum înainte această ecuaţie - Rusia şi lumea civilizată. Război.

Apoi, o altă idee, pe care o tot aud: «Rusia a pierdut războiul psihologic, de imagine. E adevărat. Toţi parlamentarii europeni s-au ridicat din bănci, au ieşit de două ori din sală când a început să vorbească creatura aia venită din mantaua lui Stalin - Serghei Lavrov.În 1989, în clipa în care a căzut comunismul în Europa de Est, eu am avut un sentiment acut al visului, al irealităţii. Nu-mi venea să cred. Raţiunea îmi spunea că Moscova nu are niciun motiv să lase din gheare ţările din Europa de Est, între care şi ţara mea, Niciun motiv. Şi nici astăzi nu am găsit un motiv plauzibil pentru asta. Şi niciun kremlinolog nu a putut să explice, totul a depins de un singur om, Mihail Gorbaciov. De atunci am trăit după 1989 nişte ani cu această senzaţie a visului. Că nu-i adevărat că nu-l mai văd pe Ceauşescu la tv, că nu mai apar ruşii care să stăpânească Estul, Nu-mi venea să cred. Ce se întâmplă acum este ajunsul din urmă”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Ruşii vor nega şi vor spune că toţi ucrainenii şi soldaţii ruşi au fost omorâţi de neonazişti

Marţi seară, Harkov, cel de-al doilea oraş ca mărime din Ucraina, a fost ţinta unor bombardamente teribile, care au vizat zonele rezidenţiale. În timp ce o lume întreagă priveşte îngrozită astfel de scene, ruşii văd, prin lentila aparatului uriaş de propagandă al Kremlinului, o altă realitate.

„Ştiţi cum justifică propaganda? Mor civilii, pentru că voi neonaziştii îi folosiţi drept scuturi umane… Vor nega şi vor spune că toţi ucrainenii şi soldaţii ruşi au fost omorâţi de neonazişti. Asta vor susţine până în ultimul moment. Sub lozinca pe care o repet: Ne căcăm pe voi, asta a spus ambasadorul rus în Suedia - pe Occident, pe ţările din prima linie, pe SUA.

Nici măcar Germania Nazistă nu s-a aflat în această poziţie mondială, cum este Rusia - URSS, în clipa de faţă. Germania măcar era aliată cu Italia, Japonia, cu România, avea nişte aliaţi. Rusia nu are în acest moment, cu excepţia lui Lukaşenko, care văd că totuşi deocamdată nu a dat confirmarea solidă a trimiterii de trupe… În afară de Lukaşeno nu are niciun aliat. Dar, aşa cum a zis Putin, «suntem pregătiţi pentru orice»”, a mai spus acesta.