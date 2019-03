Cristi Danileţ: Nu putem lăsa deţinuţii pe stradă pentru că au igrasie în cameră. Şi eu am stat cu şobolanii în căminul studenţesc

Vorbind despre legea recursului compensatoriu, judecătorul Cristi Dănileţ a spus că s-a ajuns ca acum un deţinut să aibă mai multe drepturi decât un student de la Drept.











Judecătorul Cristi Dănileţ a mai declarat că Secţia de investigare a magistraţilor este, mai degrabă, pentru „a-i teroriza” pe aceştia şi a-i pune sub control politic, iar OUG-urile lui Tudorel Toader nu au rezolvat problemele din sistemul de justiţie. Retrospectiv, Dănileţ a apreciat că, de la instalare încoace, „ministrul Justiţiei a vrut să preia controlul asupra Ministerului Public, DNA, DIICOT şi, în final, să fie stopate dosare ale oamenilor politici”.







„Secţia de investigare este mai degrabă de a teroriza magistraţii. Nu se respectă standardele de independenţă a justiţiei. Modul în care judecătorii sau procurorii sunt traşi la răspundere nu poate fi diferită de ceilalţi cetăţeni. Avem acest parchet specializat pentru magistraţi, dar el nu se ocupă doar de infracţiunile de corupţie, ci şi de alte infracţiuni pe care le comite un magistrat”, a afirmat Danileţ.





„Eu am prins situaţia din justiţia română până în 2004 când ea era controlată. În 2004, prin reforma făcută de Diaconescu şi apoi de Macovei, s-a creat acest mecanism de autoguvernare:CSM de care depinde cariera magistraţilor. Din cauza unei decizii a CCR am început să creştem puterea ministrului Justiţiei. Eu ca magistrat cu vechime de 20 de ani care am văzut toate reformele astea, vedem paşi înapoi faţă de 2004. Un magistrat a cărei carieră depinde de un politician va avea reţineri în a ancheta un politician. Nu toţi au sânge în instalaţie cum aţi văzut în aceste zile”, a mai declarat magistratul.

"Publicul are un singur interes - cine este vinovat să fie tras la răspundere, cine este nevinovat să nu fie tras la răspundere. Din bugetul statului să nu se fure bani, iar cei care fură bani să ajungă la închisoare, iar la închisoare să nu aibă condiţii de 4 stele. Nu cred că militează publicul pentru condiţii de 4 stele în penitenciarele patriei, ci eventual să fie văruite, dezinfectate şi cam atât. Nu putem lăsa deţinuţii pe stradă pentru că au igrasie în cameră. Şi eu am avut în cămin studenţesc la Iaşi igrasie şi trăiam împreună cu şobolanii acolo, dar nu am spus că mi s-au încălcat drepturile omului. Astăzi, însă, un deţinut are mai multe drepturi decât un student la Drept", a afirmat magistratul de la Tribunalul Cluj într-un interviu pentru Hotnews.ro.

