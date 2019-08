Criminalul Dincă încearcă să scape cât mai ieftin. Strategia anchetatorilor

Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, este un individ primitiv, cu o pregătire primară, dar care încearcă, în prezent, să-şi clădească o apărare care se bazează pe nepremeditarea celor două crime. Concret, el le-a marturisit anchetatorilor că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, dar susţine că totul s-ar fi petrecut accidental, în momente mai tensionate. El le-ar fi administrat câte un pumn după ce s-a enervat din diverse motive. Alexandra ar fi primit lovitura după ce a fost prinsă cu telefonul imediat după ce a sunat la 112. Mai puţin credibil, în celălalt caz, Dincă susţine că s-a enervat fiindcă Luiza i-ar fi cerut bani.







Criminalul din Caracal speră ca în urma acestor declaraţii să fie acuzat de săvârşirea infracţiunilor de lovituri cauzatoare de moarte, care conform Codului penal sunt pedepsite cu închisoare între 6 şi 12 ani.





Această strategie a lui Dincă a fost sesizată şi de avocatul angajat de mama Luizei, Tonel Pop, care a sublinat că ucigaşul are o tehnică bine pusă la punct. “Este foarte calm. Să ştiţi că omul este foarte inteligent. Aproape la fel de inteligent ca psihologii poliţiei. El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învaţă, cred că în timp util, nu ştiu, o să vedem cu cine are el contact, cine îl învaţă. I-am dat o palmă, n-am avut intenţia, dar totuşi s-a lovit cu capul de ciment. Toate s-au lovit aşa întâmplător, el n-a avut intenţia. Vă spun, din punctul meu de vedere încearcă să închidă cazul prin cele două victime, să nu se mai sape, să nu se mai meargă nici în dreapta, nici în stânga.”, a precizat avocatul.





A acţionat după şablon





Expertul criminolog Dan Antonescu susţine că strategia lui Dincă nu are cum să reziste. “Ca orice infractor, Dincă încearcă să-şi minimizeze vina şi să o maximizeze pe cea a victimelor. Aşa a ajuns să lase de înţeles că totul a fost un accident, dar tactica nu este una convingătoare. În primul rând şi în cazul Alexandrei, dar şi al Luizei avem un cumul de infracţiuni. E adevărat, cu unele variaţii între cele două cazuri. Avem viol urmat de moartea victimei, lipsire de libertate, viol cu un minor, profanare de cadavre şi lovituri cauzatoare de moarte“, susţine expertul.





Dan Antonescu mai spune că oricum anchetatorii nu pot lua în calcul o astfel de variantă pentru că Dincă a acţionat de fiecare dată calculat şi după un anumit şablon. “Ştia pas cu pas ce urmează să facă. Fără nicio emoţie, cu toate că acţiona ziua. Ştia cum să-şi aleagă victimele după un anumit tipar, iar acţiunea efectivă de răpire era standardizată. Modul în care a scăpat de cadavre, la fel, este identic. Acest sânge rece denotă clar, pentru orice anchetator, premeditarea, iar de aici acuzaţiile de omor deosebit de grav”, a precizat expertul criminolog.





Un alt criminolog susţine că, de regulă, avocaţii sau cineva cu pregătire juridică şi experienţă în drept penal dau infractorilor astfel de sfaturi, mai ales atunci când văd că există probe indubitabile care susţin implicarea persoanei anchetate în comiterea faptei. Totuşi, expertul consideră că anchetatorii nu se vor lasă descoperiţi sub acest aspect şi vor administra probe care să dovedească premeditarea.





“Dacă se dovedeşte că oasele şi cenuşa din sacul din pădure aparţin Luizei, avem de-a face cu două crime trase la indigo, o identitate de modus operandi sub toate aspectele: răpirea, agresiunea sexuală, contactarea aparţinătorilor pentru creearea unor piste false în anchetă, uciderea şi debarasarea de cadavre prin acelaşi mod. Asta presupune calcule, cinism şi, cel mai important, premeditare. Anchetatorii vor stabili, pas cu pas, activităţile desfăşurate de Dincă începând cu momentul răpirii Alexandrei şi până la momentul percheziţiei. Şi aici poate fi demonstrată premeditarea. Şi dacă ai suficiente elemente că să dovesti că avea intenţia de a ucide încă de la momentul răpirii, chiar nu mai contează că viaţă victimelor a fost suprimată prin aplicarea unei lovituri de pumn”, a precizat criminologul.





Modul de operare a fost încălcat cu Alexandra





Invocarea lipsei premedirii de către Gheorghe Dincă nu stă în picioare şi din alte motive, susţine psihologul criminalist Liviu Chesnoiu. “El avea maşina cu geamuri închise la culoare, iar portierele din spate nu se deschideau decât din exterior pentru a facilita răpirile, care au fost identice. Este evident un anumit mod de operare pe care Dincă l-a încălcat numai cu Alexandra pentru că nu a avut timp să scape de rămăşiţele calcinate. În plus există şi un anumit profil al victimelor. Acum, este normal să fie viclean pentru că, aşa cum îi stă bine unui prădător sexual, vrea să-şi vândă cât mai scump pielea. Oricum, din păcate, având un individ cu un astfel de profil nu este exclus să avem de-a face cu cel mai mare criminal din istoria României pentru că este posibil ca, din păcate, numărul victimelor să fie mult mai mare. Tocmai din acest motiv cercetările sunt obligatoriu de aprofundat în casa groazei din Caracal. Locuinţa şi perimetrul trebuie analizate centimetru cu centimetru. Curtea trebuie şi ea săpată şi orice probă trebuie atent analizată”, a încheiat Liviu Chesnoiu.





Un alt criminalist cu experienţă, Andrei Banu, consideră că în acest caz avem de-a face cu siguranţă cu cel puţin două infracţiuni de omor. “Este vorba de un criminal în serie, un psihopat sexual, care a acţionat premeditat, care şi-a vânat victimele cu un anumit tipar. El nu poate scăpa de acuzaţiile de omor pentru că probele sunt evidente, cu toate că în prima fază cercetările în teren s-au făcut haotic şi probabil multe urme s-au şters. Din fericire acum avem un anchetator care i-a deschis mintea şi l-a făcut să mărturisească”, a precizat Andrei Banu.





Cum sunt păcăliţi criminalii de anchetatorii de elită





În cazurile grele anchetatorii de calitate folosesc o tehnică prin care amăgesc suspecţii, susţin surse judicare. Practic, în astfel de anchete, poliţiştii afişează o atitudine de pactizare cu infractorii, aceştia din urmă având impresia că sunt ajutaţi să scape mai uşor. “Trebuie să intri în mintea lui, să-i dai impresia că îi eşti prieten. Îl convigi să spună tot, iar el mărturiseşte crezând că se va alege cu o pedeapsă mai mică. Aşa se întâmplă şi în acest caz când Dincă a fost poate oarecum amăgit să mărturisească aşa-zisele lovituri cauzatoare de moarte. În multe cazuri celebre s-a pus în practică aceasă strategie”, au precizat sursele citate.





Poate sta cel mult 30 de ani în închisoare





Avocatul Adrian Cuculis spune că ideea de a merge pe strategia „loviturilor cauzatoare de moarte” reprezintă poate planul juridic pe care acesta, împreună cu apărătorul său, l-au pus la punct în contextul în care multe probe nu sunt încă coroborate. “Este posibil să vorbim de mai multe victime în acest dosar şi ca prin modul în care furnizează informaţii anchetatorilor să încerce să limiteze ancheta la cele două fete. Evident, susţinând că au fost lovituri cauzatoare de moarte, adică nu a fost intenţia de a ucide, încearcă o reducere a pedepsei. Oricum, în caz de omor deosebit de grav, cum Dincă are peste 60 de ani, el nu mai poate fi condamnat la închisoare pe viaţă, aceasta comutându-se într-o pedeapsă de 30 de ani de închisoare. În cazul în care ar fi condamnat pentru lovituri cauzatoare de moarte ar primi maxim 12 ani, care cumulat cu celelalte infracţiuni, viol urmat de moartea victimei, lipsire de libertate etc. s-ar putea ajunge pe la 20 de ani. Oricum, niciun profesionist în drept nu crede că aici nu a fost vorba de intenţie”, a precizat Adrian Cuculis.





Anchetatorii au accesat telefoanele suspectului





În cea de-a cincea zi de la reluarea cercetărilor la locul presupuselor crime de la Caracal, în baza unui nou mandat de percheziţie obţinut de anchetatori vineri, 2 august 2019, anchetatorii au accesat cele trei telefoane deţinute de Gheorghe Dincă, toate având cartele preplătite. Unul dintre telefoane este chiar cel folosit de Alexandra Măceşanu pentru a apela 112, despre care, conform declaraţiilor apărătorului din oficiu al criminalului, Bogdan Alexandru, Dincă ar fi ştiut că nu mai funcţionează. Experţii au accesat şi telefonul Alexandrei, identificat, la indicaţiile suspectului, într-un parc din Caracal, dar şi un aparat foto performant, un laptop şi mai multe medii de stocare.





Informaţia a fost făcută publică de către avocatul Tonel Pop, care reprezintă familia Luizei Melencu, fata de 18 ani dispărută în 14 aprilie, despre care se crede că ar fi prima victimă a lui Gheorghe Dincă. „Ele sunt în curs de analiză. Eu cred că vor conţine cam 80 % din rezolvarea cazului. Vom avea surprize nebănuite, acolo cred că există istoria acestui om, cel puţin cea recentă, şi mă refer la istoria criminogenă, la istoria de criminal, nu cea de CV de om simpatic şi grizonant“, a declarat Pop.

Avocatul a mai precizat că ceea ce s-a realizat marţi, 6 august, ar fi, de fapt, descărcarea conţinutului informatic din respectivele dispozitive pe un suport autorizat de DIICOT, în a doua fază a expertizei fiind propriu-zis realizată consultarea informaţiei.

