Codruţa Kovesi, la BBC: „Guvernul nu m-a susţinut, dar asta nu e important pentru mine. Nu am aşteptat ajutorul lor“

„Da. Guvernul nu mi-a susţinut candidatura la Parchetul European, dar acest lucru nu e important pentru mine. Nu am aşteptat ajutorul lor (…) (Sunteţi extrem de criticată de social-democraţi după ce Liviu Dragnea a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC, instrumentat de DNA) Da, domnul Dragnea a fost implicat în două cazuri, a fost condamnat de două ori, dar pentru mine a fost un caz la fel ca toate celelalte (…) Noi nu am investigat oameni pentru că aceştia făceau parte din diferite partide politice (…) Am încercat să dau tot ce e mai bun în munca mea. Am fost procuror pentru 23 de ani. Am 46 de ani, deci jumătate din viaţa mea am fost procuror, între care procurorul general al României şi procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, a declarat fosta şefă a DNA, conform g4media.ro

Kovesi a vorbit şi de activitatea sa din fruntea DNA şi a fost întrebată dacă a primit ameninţări în cei cinci ani în care a condus instituţia Anticorupţie. Aceasta a amintit de episodul Black Cube, în care a fost hărţuită în schimbul unui contract în valore de 1 milion de euro:

”Da, pot să spun că în funcţia asta există tot timpul nişte riscuri pentru că am anchetat oameni care au avut poziţii înalte, care sunt bogaţi, au bani, iar reversul a fost mai mare decât de obicei: au încercat să ne intimideze pe noi sau pe familiile noastre. (Aţi fost ameninţată vreodată?) Am primit destule ameninţări. A fost o companie acum 2 ani care a fost angajată ca să mă hărţuiască şi pe mine, şi pe familia mea, valoarea contractului lor era de 1 milion de euro (cazul Black Cube, n.red.). Am depus o plângere, două persoane au fost cercetate şi condamnate, dar oamenii care au plătit contractul sunt încă liberi. Dar eu mi-am făcut treaba şi în pofida acestui lucru”, a declarat Kovesi.

Candidată la şefia Parchetului European, fosta şefă a DNA a fost întrebată cum ar caracteriza actuala situaţie din România, prin prisma fenomenului corupţiei. Kovesi a subliniat că în România ”mentalităţile s-au schimbat”, amintind de protestele masive din februarie 2017, împotriva Ordonanţei 13, dată de fostul ministru al Justiţiei Florin Iordache:

„Dacă vorbim de corupţie în România, sunt câteva lucruri importante de spus. În urmă cu 12 ani, corupţia era un fenomen generalizat, era ceva obişnuit ca cineva să dea mită pentru a primi anumite servicii sau alte lucruri similare. Dar după ce am devenit membri ai Uniunii Europene, lupta împotriva corupţiei a început cu adevărat în România. Mentalitatea s-a schimbat. În urmă cu doi ani, când Guvernul a încercat să dezincrimineze anumite fapte cum ar fi abuzul în serviciu, au fost proteste uriaşe în România, mai mult de jumătate de milion de oameni au ieşit în stradă pentru a sprijini statul de drept şi lupta împotriva corupţiei. Deci asta ne arată că mentalitatea în România s-a schimbat. Sper ca activitatea noastră cu echipa de la DNA a contribuit semnificativ la schimbarea acestei mentalităţi”, a mai adăugat Kovesi.

Despre candidatura sa la Parchetul European, fosta şefă Anticorupţie a precizat că este importantă atât pentru ea, dar şi pentru colegii săi din DNA şi pentru întreg sistemul judiciar a cărui independenţă este ameninţată. Kovesi consideră că, prin această candidatură, va putea obţine ceva pentru România, iar lupta anticorupţie va putea fi continuată cu succes: „(despre oamenii formaţi în sistemul judiciar comunist şi postrevoluţionar, n.red.) Eram foarte tânără la Revoluţie, aveam doar 15 ani. Am avut ocazia să urmez Dreptul după Revoluţie, am avut ocazia să lucrez într-un sistem judiciar independent, care apoi a fost integrat în structurile europene, iar în acest moment candidatura este foarte importantă nu doar pentru mine, ci este importantă de asemenea şi pentru colegii mei şi sistemul judiciar din ţara mea. Pentru că în acest moment, independenţa sistemului judiciar este sub atac. Noi putem dovedi, eu şi colegii mei, că prin această candidatură putem obţine ceva pentru ţara noastră şi putem face ceva pentru a ne putea continua munca”, a mai spus Kovesi.

Întrebată fiind care consideră că sunt cele mai mari realizări ale sale, fosta şefă a DNA a spus că ”toate cazurile au fost importante pentru noi” şi a trecut în revistă că DNA a investigat cele mai importante zone ale sferei politico-administrative: ”Am investigat înalţi oficiali, miniştri, deputaţi şi senatori, secretari stat, primari, preşedinţi de consilii judeţene, deci toate aceste cazuri au fost importante”, a adăugat Laura Codruţa Kovesi.

