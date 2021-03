Cîţu, despre noile restricţii: Înţeleg că toţi avem o reticenţă după un an, dar sunt necesare. Lucrurile se vor schimba

El a adăugat că toate măsurile au fost luate, luând în considerare mai mulţi indicatori, după consultări cu prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi specialiştii, iar România are cele mai relaxate măsuri din UE şi nu este avută în vedere în niciun caz închiderea economiei, prin aceste restricţii.

„Săptămâna trecută în şedinţă au fost o serie de măsuri şi am spus că ele au rolul de a ne ajuta să depăşim această perioadă dificilă, de a reduce răspândirea coronaviruslui. Cred că e important să vă explic cum am ajuns la aceste măsuri. În februarie erau întrebări de la jurnalişti referitoare la diferenţa ce se întâmplă în România şi ce se întâmplă în Europa. Vă spuneam că mă uit la mai mult indicatori, la numărul de persoane confirmare zilnic, dar mă uitam şi la numărul de persoane care ajung la ATI, care sună la 112 în legătură cu coronavirusul, mă uitam la numărul de decese. Ziceam că în acel moment nu se justifica nicio măsură. România are o strategie bună. Din păcate, din februarie a început să crească uşor numărul persoanelor confirmate, cele care au ajuns la ATI, numărul deceselor şi apelurilor la 112 legate de coronavirus. Am luat decizia de a avea consultări cu prefecţii din toate judeţele, cu AMR, cu Asociaţia Consiliilor Judeţene pentru că a găsi soluţii în perioada următoare. Nu vrem şi nu am vrut să închidem economia. Am venit cu această variantă împreună de a avea soluţii şi măsuri care să fie implementate când avem o anumită incidenţă, dar am vrut neapărat să nu avem o soluţie unitară pentru toată România”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.

El a mai spus că lumea va vedea că după aceste două luni de restricţii, lucrurile se vor schimba, pentru că va fi accelerată campania de vaccinare.

„Al doilea obiectiv al discuţiilor a fost de a mă asigura că împreună cu cultele religioase găsim o soluţie de a sărbători Paştele anul acesta. Vom putea sărbători Paştele catolic, ortodox şi evreiesc la biserică. A treia întâlnire a fost discuţia cu specialiştii şi m-am întâlnit cu medici, epidemiologi, oameni care lucrează la ATI. Acum suntem la peste 6.000 de cazuri, în decembrie eram la 4.000 de cazuri. Am aflat câteva lucruri – în primul rând persoanele care ajung la ATI ajung într-o situaţie mult mai gravă ca anul trecut. Faptul că ne putem testa acasa şi stăm acasă când suntem testaţi pozitivi, multe persoane nu îşi iau medicaţia, nu sună la medicul de familie şi atunci ajung la ATI într-o stare mult mai gravă. Trebuie să ascultăm ce ne spun medicii, pentru că presiunea pe specialiştii medicali e foarte, foarte mare. Am cerut 1.600 la ATI. E u sistem de sănătate construit aşa în 30 de ani de zile şi nu îl putem schimba în două luni, un an. Nu poţi peste noapte să schimbi lucrurile. De aceea am cerut de la specialişti ce putem face pentru limitarea răspândirii virusului ca să putem accelera campania de vaccinare.Tot ce face e să încetinim răspândirea ca să putem să ne vaccinăm. Au fost multe discuţii. Specialiştii au venit cu măsuri mult mai dure. Am spus şi atunci, o spun şi acum – am luat această decizie pentru că trebuie să luăm în calcul că România e în această situaţie dificilă şi înţeleg că toţi avem reticenţă pentru aceste noi măsuri, dar sunt măsuri care ne ajută pe termen scurt, luna aceasta şi luna viitoare, să putem accelera campania de vaccinare. După aceea veţi vedea că lucrurile se vor schimba”, a completat premierul.

Şeful Executivului a adăugat sunt reguli deja implementate care vor ajuta în contextul noilor măsuri, şi anume decalarea programului de muncă sau posibilitatea de telemuncă în sistemul public şi privat.

„În Bucureşti se aplică doar în week-end aceste măsuri, nu se vor aplica în timpul săptămâni. În acelaşi timp sunt regulile de anul trecut prin care se poate face decalarea orarului de muncă. Telemunca este în vigoare pentru cei din sistemul public şi din sistemul privat. Faptul că ceea ce aveam noi până la momentul acesta nu mai oprea răspândirea coronavirusului. România aveam anul trecut peste 4.000 de cazuri pe zi, acum are peste 6.000 zilnic. România are cele mai relaxate măsuri din UE. Pe lângă aceste măsuri, am venit cu măsuri care susţin mediul economic. Eu sunt cel mai conştient şi de aceea susţin că nu vreau să închide economia, dar avem nevoie de oameni sănătoşi pentru a avea o economie puternică, dar pentru a avea o economie puternică avem nevoie de oameni sănătoşi. Cifrele arată un deficit bugetar mai mic şi o creştere economică. Trebuie să avem răbdare în luna martie şi aprilie, dacă respectăm măsurile şi vom accelera campania de vaccinare, veţi vedea că în ciuda măsurilor, cum am zis anul trecut economia şi-a revenit, am avut creştere economică”, a conchis Cîţu.