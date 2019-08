Cine este poliţistul care l-a determinat pe Gheorghe Dincă să mărturisească crimele din Caracal

Reaminitim că, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dină, Bogdan Alexandru, a dezvăluit, în urmă cu o lună, într-un interviu televizat că suspectul de crime a cerut să vorbească doar cu un anume poliţist.

Omul legii a fost adus, a purtat o discuţie cu inculpatul mai bine de o oră, a mai spus avocatul, după care acesta şi procurorul de caz au fost anunţaţi că suspectul doreşte să coopereze cu anchetatorii şi să recunoască cele două crime. Avocatul mai spune că Gheorghe Dincă i-a solicitat chiar să discute singur cu poliţistul respectiv, la doar câteva minute după încheierea acelei conversaţii venind şi mărturisirea.

“A cerut să stea de vorbă cu un poliţist. A cerut să fie singur cu acest poliţist. Sper să nu mă-nşel, dar pe acel poliţist eu nu l-am văzut în grupul poliţiştilor de la Dolj, l-am văzut doar la faţa locului, acolo, şi presupun că este poliţist de la Olt. A rămas singur cu acel poliţist, chiar mi-a solicitat să rămână singur cu acel poliţist. A stat aproximativ o oră, să fie mai bine… Imediat a mărturisit, e vorba de minute. Cu acel domn poliţist l-am văzut discutând şi cu o zi înainte, în timpul percheziţiilor, fapt pentru care şi a doua zi a solicitat să discute cu dânsul şi a discutat inclusiv cu soţia inculpatului acest domn poliţist“, a declarat avocatul.

Adevărul, chiar în momentul respectiv, că poliţistul misterios nu este însă din cadrul IPJ Olt, aşa cum a presupus avocatul Bogdan Alexandru, şi nici nu îl cheamă Marius Preda, aşa cum s-au lansat speculaţii în presă. Există un poliţist cu numele Marius Preda la Poliţia Caracal, însă acesta nu a fost implicat nicicum în caz. Surse apropiate anchetei au declarat, pentru Adevărul.

Cel cu care a dorit să vorbească Gheorghe Dincă este poliţist judiciarist în Bucureşti, după cum ne-au declarat surse apropiate anchetei. „Este un poliţist foarte bun de Judiciar, din Bucureşti, nicicum din Caracal sau de unde se mai speculează. Inculpatul a solicitat să discute cu dumnealui întrucât poliţistul are rude în zona respectivă şi inculpatul îl ştie din vedere, ştie că e poliţist bun şi are încredere în el. Inculpatul a susţinut că nu are încredere nici în avocat. Acest lucru (n.r. - discuţia cu inculpatul) s-a întâmplat în baza delegării procurorului de caz. (…) Poliţistul era, întâmplător, în zona respectivă, la rude, s-a făcut o delegare, s-a întâmplat totul într-un cadru formal. (…) Inculpatul a început să vorbească: să spună unde e telefonul mobil, unde e cartela, să spună ce a mai indicat el în dosar“, au declarat sursele Adevărul în urmă cu o lună.