Cine e responsabil de chinul ursului lăsat să agonizeze 18 ore pe şosea

Potrivit legii care este în vigoare din anul 2017, responsabilă pentru intervenţia în astfel de cazuri este Jandarmeria Română care ar fi trebuit să intervină la ordinul prefectului. Concret, conform Legii nr. 212/2017 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, instituţia cu pricina trebuie sa fie dotată în prezent cu „arme cu tranchilizante, substanţe tranchilizante, arme cu glonţ de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substanţe iritante” pentru a putea interveni pentru „imobilizarea animalelor a căror viaţă sau integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenţii umane”.

Mai mult, potrivit legii amintite, armele cu tranchilizante şi substanţele cu acest efect ar trebui sa fie folosite numai de către jandarmii care au studii medii de medicină veterinară, sub îndrumarea şi responsabilitatea unui medic veterinar. „Adevărul” a trimis, cu câteva zile în urmă, Jandarmeriei Române o solicitare prin care cere precizări despre gradul actual de dotare cu trachilizante şi despre numărul persoanelor cu studii veterinare care au fost angajate, dar până în prezent nu am primit un răspuns.

Ursul vine frecvent şi noi nu avem tranchilizante

Cert este că în teren, în c azul ursului accidentat din Harghita , Jandarmeria nu a respectat toate aceste reglementări. Nu a avut nici tranchilizante, nici personal cu studii veterinare şi nici nu a intervenit rapid. Acest lucru a fost observat, ieri, de ministrul Mediului, Costel Alexe. „Principala instituţie a MAI care trebuia să intervină în acest caz este Jandarmeria Română, dar a preferat să rămână pasivă”, a declarat ministrul Mediului. Mai mult, Costel Alexe susţine că şi Hotărârea de Guvern 232 din anul 2010 reglementează clar modul în care instituţii ca Jandarmeria, DSV, Ministerul Mediului sau Fondul Cinegetic trebuie să intervină în astfel de cazuri.

Ministrul Mediului a mai afirmat că este „oripilat” de faptul că într-un judeţ ca Harghita în care incidenţa venirii ursului în intravilan este una frecventă, „să nu se găsească într-un timp foarte scurt tranchilzant”. „În mod normal autorităţile statului ar fi trebuit să fie mult mai bine pregătite şi să acţioneze în consecinţă”, a subliniat Costel Alexe .

Ministrul Mediului a acuzat lipsa de implicare a autorităţilor din judeţ şi a spus că „în cazuri de extremă urgenţă decizia să fie la nivel de judeţ atunci când un urs intră în intravilanul unei localităţi.(...) Mi se pare absolut halucinant ca omul intră în arealul ursului, nu-l mai hrănim şi avem aşteptarea ca el să rămână acolo, cuminte”, a spus ministrul arătând că animalele sălbatice sunt „nevoite” să coboare în localităţi, câtă vreme nu mai au hrană în păduri.

Fără muniţie şi fără specialişti cu studii veterinare

La rândul lui, ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat că Jandarmeria are armamentul necesar intervenţiei în astfel de situaţii, dar nu are tranchilizante şi nici specialişti. „Am vorbit cu cei de la jandarmerie, există temei legal (pentru a interveni-n.r), dar am aflat, spre stupoarea mea, că au armament, dar nu au tranchilizante şi nici specialişti. În acelaşi timp, nu au proceduri pentru a autoriza sau angaja medici sau specialişti care să ştie cum să tranchilizeze un animal”.

De asemenea, Vela a mai acuzat că, în majoritatea judeţelor, nu au fost încheiate protocoale de colaborare între prefecturi şi jandarmerie pentru astfel de situaţii. Potrivit ministrului, într-un singur judeţ, Hunedoara, există un protocol între Prefectură, DSVSA şi Jandarmerie, care să prevină situaţii precum cea din Harghita, acest protocol fiind realizat de autorităţile locale, pentru a suplini unele lacune legislative.

Ministrul a mai spus că nu vrea să folosească cuvinte prea dure, dar a lăsat să se înţeleagă că prefectul de Harghita a minţit atunci când a fost chestionat în legătură cu situaţia creată, susţinând că a aflat despre incident abia duminică dimineaţa. „I-am transmis prefectului că l-a indus un pic în eroare pe secretarul de stat. A spus că a aflat duminică”, a declarat Vela.

Abuz în serviciu

Avocatul Adrian Cuculis spune că sunt mai mulţi vinovaţi în acest caz. Astfel, de vină sunt şoferul care a lovit ursul, administratorul drumului, care avea, conform Codului Rutier, obligaţia legală să semnalizeze că prin zonă pot trece animale sălbatice, dar mai ales Jandarmeria Română. „Jandarmii care nu au intervenit acolo pot fi acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu faptă care se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”, spune avocatul care mai subliază că militarii au încălcat evident prevederile Legii 212/2017.

Dacă facem o paralelă şi ne gândim la intervenţia jandarmilor din 10 august, vestitul 10 august, atunci jandarmii s-au mobilizat în câteva minute, au facut cordon şi au folosit din abundenţă muniţia din dotare Adrian Cuculis, avocat

„Şi în acest caz nici măcar nu trebuiau sa-l apere, trebuiau să-l eutanasieze, să-i scurteze suferinţa. Au preferat să stea pasivi şi să-l păzească ore bune în timp ce agonizează. Dacă facem o paralelă şi ne gândim la intervenţia jandarmilor din 10 august, vestitul 10 august, atunci jandarmii s-au mobilizat în câteva minute, au facut cordon şi au folosit din abundenţă muniţia din dotare. Acum, însă au stat şi s-au uitat 18 ore la un animal care agonizează lângă ei. Proporţiile celor două intervenţii ar fi trebuit să fie identice, însă umanitatea a disparut de mult”, a încheiat avocatul Adrian Cuculis nu înainte de a preciza că va depune o plângere penală împotriva tuturor instituţiilor inplicate în acest caz.

Cum a apărut legea

Legea 212/2017 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române a apărut după ce, din 2016, pădurarii nu au mai hrănit urşii, iar aceştia au prins curaj şi au început să se apropie tot mai des de aşezările omeneşti în căutare de mâncare. La vremea respectivă, sufocaţi de valul de intervenţii, jandarmii s-au plâns că înfruntă urşii cu mâinile goale. Concret, jandarmii susţineau că, neavând mijloace tehnice, sunt nevoiţi să facă uz de girofar, sirene sau petarde.

„Nu avem instrumente la dispoziţie şi intervenţiile sunt destul de periculoase. Pot fi rănite animalele. Chiar şi personalul nostru poate avea de suferit. Există un proiect de lege în care se fac regulile şi se creează cadrul necesar în acest domeniu. Când vom avea legea respectivă care urmează să intre în plenul Parlamentului vom putea achiziţiona arme neletale cu tranchilizante, cuşti speciale pentru ca animalele capturate să nu fie rănite şi putem angaja personal cu cunoştinţe sanitar- veterinare pentru că şi dozarea tranchilizantelor este foarte importantă. Acum intervenim cu mâinile goale, cum s-ar spune. Folosim girofarul şi sirena şi uneori chemăm în ajutor oameni de la Direcţiile Silvice“, se plângeau în 2017 reprezentaţii Jandarmeriei Române care nu înţelegeau de ce legea nu este aprobată mai repede de parlementari.