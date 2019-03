Cine e judecătoarea care se va pronunţa asupra cererii lui Kovesi de ridicare a controlului judiciar

Ea a fost in completul de judecata, din care facea parte si Selaru, care a dat decizia de achitare in cazul Nicolescu si Draghici, sau cea de condamnare a judecatoarelor Piciarca si Badescu, al procurorilor DIICOT judecati in cazul comisarului Traian Berbeceanu (fond), sau in dosarul tortionarului Visinescu.





Francisca Vasile a facut parte din toate cele trei completuri de 5 judecatori care au dat decizii definitive de condamnare in cazul lui Gigi Becali: "Schimbul de terenuri cu MapN", "Valiza" si "Sechestrarea hoţilor".