Cel puţin 45 de avioane aliate de luptă apără România

Astfel, în prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea. Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon al Forţelor Aeriene Germane, ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi un număr neprecizat de aeronave de generaţia a V-a F-35A care, în caz de nevoie, decolează de la Baza Aeriană Amendola.







De menţionat că, aproape 24 de ore din 24, cerul României este survolat de cel puţin un avion de tip cisternă care în caz de nevoie poate realimenta rapid avioanele de luptă aliate ridicate de la sol. Mai mult, ieri, în jurul prânzului, România a fost survolată de două astfel de aparate sub indicativele LAGR250 şi LAGR242. Este vorba de două aparate Boeing KC-135R Stratotanker ale US Air Force decolate din Sevilla (Spania) şi Mildenhall (Marea Britanie).