Ce probleme au avioanele Boeing 737 MAX 8, modelul cu care TAROM şi Blue Air vor să se doteze

Pentru moment se ştie că „pilotul a menţionat că are dificultăţi şi vrea să se întoarcă” iar autorităţile aeroportuare i-au dat undă verde să revină la Addis Abeba, a declarat directorul executiv al Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam. Din păcate avionul nu a mai reuşit să ajungă la aeroport deşi condiţiile meteorologice erau bune.

Tragedia este trasă parcă la indigo cu cea din urmă cu cinci luni când un alt avion 737 MAX 8 aparţinând companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care călătorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, în Indonezia, s-a prăbuşit în Marea Java. Tot imediat după decolare şi tot după ce pilotul a raportat probleme.

Fiind al doilea accident într-un timp atât de scurt, securitatea acestui avion, caracteristica centrală în strategia producătorului american, este pusă la îndoială. China a devenit, ieri, prima ţară care a suspendat toate zborurile cu acest tip de aparat. Ulterior şi alte cinci ţări au oprit de la zbor Boieng-urile 737 MAX 8.

Blue Air primeşte avioanele în câteva luni

Problema se răsfrânge şi asupra a două companii aeriene din România care sunt în curs de a achiziţiona avioane de acest tip. Concret, compania TAROM a semnat în iulie 2018 o comandă pentru cinci avioane noi Boeing 737 MAX 8, ce vor fi livrate în 2023. Pentru compania Blue Air problema este chiar de mai mare actualitate pentru că a comandat 12 aeronave tip Boeing 737 MAX 8, dar termenul de livrare este mult mai strâns, începând cu a doua jumătate a acestui an. Până la închiderea ediţiei, reprezentanţii Blue Air nu au vrut să comenteze oportunitatea achiziţiei în noul context.

Scandalul care cutremură acum piaţa mondială de aeronave mediu curier ia amploare mai ales că problemele 737 MAX 8 nu sunt noi. Concret, Boeing Co. a anunţat după accidentul de anul trecut că se pregăteşte să trimită un avertisment de siguranţă tuturor operatorilor noilor avioane 737 Max. Astfel, producătorul american a transmis atunci companiilor aeriene cum să procedeze în cazul în care un senzor de zbor „citeşte” date eronate, anunţând că a realizat un buletin de operare manual şi că îi sfătuieşte pe membrii echipajului de zbor să folosească acele instrucţiuni.

Potrivit Boeing, tragedia avionului companiei Lion Air s-a petrecut din cauza unui senzor de zbor, menit să menţină fluxul de aer pe aripile avionului, iar defectarea acestui senzor poate duce la o cădere bruscă a aparatului de zbor.

Scenarii identice

Analiştii din aviaţie subliniază însă că scenariile celor două tragedii în care au fost implicate avioanele Boeing 737 MAX 8 sunt identice. „Este vorba de acelaşi tip de avion. La fel ca în cazul Lion Air, accidentul s-a produs la puţin timp după decolare şi piloţii au transmis mesaje pentru a spune că întâmpină probleme, iar apoi a urmat căderea avionului. Este greu de spus că acesta nu seamănă cu primul accident”, spun experţii în domeniul aeronautic.

Este obligatorie formarea piloţilor pentru zborul cu acest tip de avioane care au fost concepute să fie cu 10 la sută mai eficiente, dar au un cu totul alt comportament de zbor Sorin Stoicescu specialist în aviaţie

Specialistul în aviaţie Sorin Stoicescu a explicat pentru Adevărul că acest nou tip de avion are unele particularităţi constructive ieşite din comun, dar şi unele probleme de procedură. „Avionul este mai lung şi mai subţire şi din acest motiv are alt comportament în zbor faţă de restul modelelor 737. Aeronava are un sistem automat care ajustează traiectoria de zbor chiar şi atunci când este modul de comandă manual, în faza de decolare. În momentul decolării mulţi piloţii <<trag >> de avioane pentru a ajunge cât mai repede la plafonul de zbor. La 737 MAX 8, care nu permite un asemenea stil de pilotaj pentru că l-ar aduce în pierdere bruscă de viteză, intervine sistemul MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System-n.r.), care lasă botul avionului în jos. Piloţii nu sunt obişnuiţi cu aceste sisteme şi astfel se ajunge la tragedie. Oricum, în urma accidentului primului 737 MAX 8 al Lion Air la 29 octombrie 2018, comunitatea aeronautică s-a întrebat cu privire la lipsa de informare a companiilor şi piloţilor asupra acestui nou sistem împotriva pierderii bruşte a vitezei. Şi mai sunt şi alte probleme cu aceste avioane pe care constructorul le-a şi recunoscut, dar există şi unele pe care nu le recunoaşte, aşa cum a făcut şi Airbus după accidentul de la Baloteşti”, a precizat Sorin Stoicescu.

Accent pe pregătirea piloţilor

Specialistul în aviaţie consideră că cele două companii româneşti care îşi achiziţionează aceste tipuri de avioane ar trebui să aştepte finalizarea anchetelor celor două accidente. „Pentru TAROM asta nu cred că este o problemă pentru că avioanele lor vor fi livrate peste patru ani, iar anchetele vor fi deja finalizate. Până atunci este obligatorie formarea piloţilor pentru zborul cu acesttip de avioane care au fost concepute să fie cu 10 la sută mai eficiente, dar au un cu totul alt comportament de zbor în comparaţie cu vechile generaţii de 737”, a subliniat Sorin Stoicescu

Probleme semnalate de piloţii americani sau chiar de producător

În cazul 737 MAX 8, Federaţia piloţilor americani a scos la iveală anul trecut o problemă de informare eronată a senzorilor care măsoară unghiul de incidenţă al avionului (AOA, Angle of Attack sensor-n.r.) “care ar putea fi sistemul ce a cauzat accidentul Lion Air”. Tot atunci s-a vorbit despre posibile erori ale senzorilor, care ar putea antrena aparatul de zbor într-un picaj agresiv, de exemplu când avionul este pilotat manual, avionul va încerca să coboare brusc în momentul în care senzorul care urmăreşte unghiul de atac al aripii (poziţia aripii faţă de curentul de aer) apreciază că apare o pierdere de portanţă.

În plus, producătorul de aeronave Boeing a decis chiar să suspende în mai 2017 toate zborurile de testare din cauza unei probleme de calitate a motorului produs de CFM, un joint-venture între General Electric american şi Safran francez. Se pare că propulsoarele aveau o problemă de tracţiune.

