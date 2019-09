Ce maşini vrea să elimine din trafic Ministerul Mediului

„Trebuie să ne gândim foarte bine pentru anul viitor la o metodă prin care toate maşinile care au Euro 0, 1, 2, 3 să fie cumva îndepărtate de pe piaţă. Acest lucru trebuie să fie făcut numai printr-o asumare, dar şi printr-un mod în care să nu putem fi atacaţi la Curtea Europeană de Justiţie a Uniunii Europene", a spus Gavrilescu.





De la 1 februarie 2018, taxa auto a fost eliminată, iar toţi cei care plătiseră o sumă la înmatricularea autovehiculelor urmau să-şi primească banii înapoi de la stat. Ulterior acestei măsuri, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat că Timbrul de mediu va avea un înlocuitor, dar „în niciun caz nu va fi vorba despre o nouă taxă". În cele din urmă, la jumătatea lunii decembrie 2018, Gavrilescu anunţă că nu a fost găsită nicio variantă a noii contribuţii care urma să înlocuiască taxa auto până la ora actuală, iar până la găsirea unei formule finale va mai dura.





„Dorim ca acea contribuţie sub deviza <<Poluatorul plăteşte>> să nu aibă o amprentă financiară importantă asupra noastră. Nu avem o variantă finală, pentru că avem un cumul de calcul care nu este gata. Când începem să lucrăm în sistemul matematic, apar şi alte variante şi constaţi că trebuie să reiei calculele de la capăt. Noi am crezut că putem finaliza o variantă până la finalul anului, dar nu am putut. Nu vă mai pot promite un orizont de timp, legat de acest subiect, vă spun sincer. O să mai dureze", a explicat ministrul.





Autoturismele vizate





Dacă se va lua în calcul modelul german, atunci va exista un impozit anual al cărui nivel se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică, norma de poluare şi cantităţile de noxe emise. Astfel, cei cu maşini poluante vor achita un impozit mult mai mare în comparaţie cu cei care au maşini cu motoare identice din punct de vedere al cilindreei, dar cu norme de poluare Euro 4, 5 şi 6. Din acest motiv posesorii vor fi oarecum obligaţi să scape de maşinile vechi.





„Un astfel de demers se aliniază şi obiectivului CE care recomandă implementarea unui sistem de impozitare a autovehiculelor care să aibă în vedere criterii relevante din punct de vedere a protecţiei mediului, cum ar fi emisiile de CO2, vârsta autovehiculelor şi nu doar criterii de natură tehnologică", a declarat cu ceva timp în urmă Daniel Anghel, liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC România. Dacă avem în vedere că aceste taxe vor fi achitate de cei cu maşini de la Euro 3 inclusiv în jos, cu o vechime de peste 18 ani, conform datelor Direcţiei de Înmatriculari vor fi vizate aproximativ 2 milioane de autoturisme din totalul de 6,4 milioane câte erau înmatriculate în România la sfârşitul anului trecut.





Numai în Bucureşti, proprietari a peste 600.000 de maşini Euro 0, 1, 2 sau 3 (35% din total) vor achita astfel de impozite legate de poluare.





