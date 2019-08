Ce a declarat la tribunal autorul masacrului de la Săpoca şi care este explicaţia asistentelor

„Pacientul a fost internat joi noaptea, la 1.45, unde venise voluntar: familia a chemat ambuanţa pentru că el avea manifestări ciudate. A fost internat într-un compartiment cu supraveghere continuă, până vineri, când medicii au considerat că poate fi transferat în salonul cu pacienţi. Lucru care nu e completat în fişa de observaţie. El nu a mai fost ţinut pe supraveghere pentru că a fost o altercaţie între două paciente, practic nu a mai avut loc acolo. A fost cazat în salonul 206, fiind liniştit.

Sâmbătă a fost fratele lui în vizită şi era tot liniştit. La 1.45 sâmbătă, în 206 e adus un pacient venit tot pentru stare post sevraj, oricum, nu periculos. În acel salon erau 6 paturi. Cadrele medicale au decis să îl pună pe nou venit în pat cu agresorul. A fost întrebat dacă e de acord cu asta şi el a zis că da. În jurul orei 3 dimineaţa, asistenta şi-a făcut rondul şi uşile saloanelor erau dechise. Ea spune că l-a văzut pe agresor spălându-se pe faţă şi că l-a întrebat de ce nu doarme. El nu a spus nimic şi s-a pus în pat. Într-un interval scurt s-a produs atacul. Asta a fost explicaţia.

La tribunal el a declarat că a fost deranjat. A avut o avut o altercaţie cu cineva pe scări. S-ar putea să greşesc, dar suspiciunea mea e că a fost deranjat de aducerea acelui pacient cu el în pat. Erau alternative, erau paturi libere. Una dintre explicaţii este că existau paturi libere un pic mai departe de această zonă, iar pacientul nou venit trebuia să fie supravegheat. Altă explicaţie este că existau locuri într-un pavilion numit vilă, unde se percepe o taxă. Mi se pare hilar. Nu e în regulă“, a declarat Sorina Pintea la Digi24.

Tot luni, ministrul Sănătăţii a declarat că în saloanele din Spitalul de Psihiatrie Săpoca nu ar fi trebuit să mai existe stative de perfuzii vechi şi grele, precum cel folosit de agresor, care cântărea în jur de 10 kilograme. Ministrul a sugerat conducerii spitalului să înlocuiască stativele cu variantele noi, mai uşoare.

Bărbatul de 38 de ani care a omorât cinci pacienţi la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău era cunoscut în localitatea Săgeata drept un om muncitor, care nu a creat probleme, dar se mai certa cu mama lui când consuma alcool.

Unul dintre prietenii care l-au şi vizitat pe bărbat la spital a declarat că, luni, acesta dorea să vină acasă.

„Sunt un prieten foarte bun cu el, de mulţi ani. Nu era violent deloc, nu avea nicio treabă cu nimeni. Nu pot să înţeleg, el oricum era sub tratament. Probabil nu a mai judecat în timpul ăla. Luni zicea că vrea să vorbească cu doctorii să-l scoată de acolo, să mă duc să-l iau... Când am fost la el judeca la fel ca un om normal. L-a întrebat pe fratele lui despre casă, ce a făcut, cum a făcut. Am stat cam o oră şi jumătate afară cu el”, a povestit prietenul său, citat de Mediafax.

Te-ar putea interesa şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: