CCR a respins toate excepţiile de neconstituţionalitate ridicate împotriva OUG 14, prin care a fost abrogată OUG 13

Exceptiile de neconstitutionalitate ale OUG 14/2017 sunt pe rolul CCR de aproape 2 ani. Prima sesizare a fost facuta pe 8 martie 2017, iar cea mai recenta pe 25 ianuarie 2019. Printre VIP-urile care au ridicat aceasta exceptie in dosarul lor se numara fostul sef al CJ Braila, Gheorghe Bunea Stancu, fostul director Hidroelectrica, Eugen Pena sau fosta sefa DIICOT, Alina Bica. In general era vorba de acuzatii de abuz in serviciu, avand in vedere ca prin OUG 13 era dezincriminata partial aceasta infractiune.