Cazarma vânătorilor de munte de la Rânca se transformă în bază de pregătire a NATO

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) vrea să transforme o veche cazarmă a vânătorilor de munte din zona Rânca într-un modern centru de pregătire montană al NATO care, în principiu, va fi utilizat de militarii Brigăzii Multinaţionale Sud-Est Craiova (MN BDE SE). Investiţia de 74 de milioane de lei este prevăzută de MApN într-un proiect de Hotărâre a Guvernului care a fost pus în transparenţă decizională.

Cazarma de la Rânca se află la 1.650 de metri altitudine, în extravilanul localităţii Novaci, judeţul Gorj. În cazarmă sunt 10 clădiri, construite între anii 1970 şi 1983. „Având în vedere că pavilioanele existente au durata normală de funcţionare îndeplinită, iar starea avansată de degradare şi configuraţia acestora nu mai corespund cu nevoile actuale ale beneficiarului, se propune demolarea lor”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ menţionat.

Prin latura de sud a cazărmii, pe un drum parţial pietruit, se face accesul în cazarmă de la DN 67C Transalpina, drum naţional care face legătura între localităţile Novaci şi Obârşia Lotrului. În interiorul cazărmii există drumuri de pământ care, de asemenea, necesită lucrări de amenajare, spune Ministerul Apărării în Nota de Fundamentare a proiectului de HG.

Sală polivalentă cu perete de escaladă

Va fi ridicat de la zero un bloc dormitor nou, cu trei etaje şi masardă, cu o suprafaţă totală construită de aproape 5.000 de metri pătraţi. În plus, MApN are în plan şi construcţia unor pavilioane noi în care vor funcţiona săli de recreere, săli de adunare, spălătorie, uscătorie, bloc alimentar, sală de mese, grupuri sanitare, corp de pază, punct de control acces.

Militarii vor avea la dispoziţie chiar şi o sală polivalentă cu o suprafaţă de 2.455 de metri pătraţi cu teren pentru baschet, volei, handbal şi minifotbal. Obiectivul va mai avea săli de forţă şi un perete pentru alpinism pentru antrenamentul militarilor aliaţi.

Dotări ultramoderne

Cu toate că se află la o altitudine apreciabilă, viitoarea cazarmă a Brigăzii Multinaţionale Sud-Est Craiova va dispune de apă curentă şi canalizare. Climatizarea tuturor pavilioanelor se va face cu sisteme de ultimă oră. Este vorba de pompe de căldură aer-apă. „Tehnologia pompelor de căldură are o eficienţă energetică ridicată, astfel încât nu mai este necesar un sistem secundar de încălzire”, arată MApN.

Cazarma va mai avea două parcări betonte pentru 50 de camioane şi, respectiv, 10 autoturisme, aproape 6.000 de metri de drumuri pentru maşini şi 1.700 de metri de drumuri pietonale.

Viitoarea unitate a Brigăzii Multinaţionale Sud-Est Craiova va fi împrejmuită conform normelor aliate din prezent. „Perimetral, pe laturile împrejmuite ale cazarmii, se propune realizarea unui gard de plasă bordurată, iar pe laturile din zona de pădure, greu accesibile, un gard de 2 metri de sârmă ghimpată. Împrejmuirea parcării pentru tehnica militară se va realiza din plasă bordurată. Pentru accesul camioanelor pe latura de est a cazărmii se vor monta două porţi metalice automatizate, iar pentru accesul pietonal şi auto, pe latura de sud-vest se va monta o poartă culisantă, acţionată electric”, se mai precizează în proiect. În plus, perimetrul bazei şi punctele de control vor fi supravegheate video.

Brigada Multinaţională poate reacţiona instantaneu provocărilor

Comandamentul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est este complet operaţional de doi ani, de când a atins standardele şi cerinţele Alianţei Nord-Atlantice în ceea ce priveşte resursele şi performanţele. În prezent, aceasta este echipată şi pregătită să execute misiuni în condiţiile articolului 5 (apărare colectivă) din Tratatul NATO. În componenţa unităţii se află trupe trimise de Polonia, Bulgaria, Portugalia sau SUA, dar şi ofiţeri delegaţi de Germania şi Olanda. Numărul total al militarilor este de peste o mie, iar aceştia sunt gata să intervină prompt oricând este nevoie. Unitatea se bazează pe sprijinul forţelor aeriene din şapte state aliate (Canada, Germania, Olanda, Polonia, Marea Britanie, Turcia şi SUA).

În prezent, unitatea este comandată de generalul Cristian-Daniel Dan, iar adjunctul acestuia este generalul bulgar Plamen Yordanov.

A şasea bază aliată în România

Cazarma de la Rânca va fi cea de-a şasea bază militară NATO din România, dar singura specializată în pregătirea militarilor aliaţi pentru lupta în mediu montan. În prezent, militari aliaţii acţionează în două baze aeriene, 57 Mihail Kogălniceanu (care este în curs de reamenajare şi care se transformă într-un adevărat oraş militar ce va gazdui 10.000 de soldaţi) şi 71 Câmpia Turzii (refăcută printr-o investiţie de 130 de milioane de dolari a Pentagonului şi folosită de militarii americani care operează avioane şi drone de luptă).

Apoi, la Craiova se află „sediul central” al Brigăzii Multinaţionale Sud-Est Craiova, iar lângă Bucureşti, Cazarma 1026 Tunari a fost selectată pentru a fi utilizată de NATO ca bază de staţionare temporară.

În fine, la Deveselu, militarii americani operează, din anul 2016, varianta terestră a modernului scut anti-rachetă de tip Aegis Ashore.