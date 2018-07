Trăim în ţara unde prim-ministrul Dăncilă este reclamat la DIICOT pentru înaltă trădare, de liderul Opoziţiei, că a vrut să mute o ambasadă.

Şi unde exact acelaşi lider al Opoziţiei a fost anchetat penal şi trimis în judecată de DNA pentru corupţie, după ce ar fi cerut „un şut în fund” de 50.000 de euro, bani de campanie. A ratat campania, primar a ajuns Firea, iar în cele din urmă Orban a fost achitat.

Foarte bine, înseamnă poate că suntem exigenţi, dar şi că justiţia îşi face treaba.

Dar hai să fim exigenţi până la capăt!

DNA şi DIICOT au azi conduceri interimare, situaţie care mai devreme sau mai târziu va trebui să se rezolve. Aflăm de la Preşedinte că lupta anti-corupţie va continua mai ceva ca până acum. Ar fi grozav, că la prima vedere ar mai fi ceva de luptat...

Făceam anul trecut un top 10 al afacerilor de corupţie care au rămas practic nepedepsite, toate având în comun ordinul de mărime - al sutelor de milioane sau miliardelor de euro.

Ei bine, povestea gazelor din Marea Neagră le întrece pe toate la un loc ca valoare. Zeci de miliarde de euro miză totală, din care cel puţin 10 miliarde doar banii care au fost la un pas de a fi pierduţi la buget.

Oare e prima mare afacere cinstită din România? Nici o suspiciune? Nici un indiciu rezonabil? În sutele de mii de mandate pe siguranţă naţională şi corupţie chiar nu a picat nimeni pe interceptări?

Dacă nu găseşti nimic oricât ai căuta într-o afacere atât de mare, înseamnă că într-adevăr corupţia a fost eradicată. Dar sigur nu-i nimic? Nimicuţ?

Sau, poate, trădări? Că tot n-are DIICOT vreo înaltă trădare în palmares, nici un peşte mare până nu i-a venit pleaşca cu Viorica Dăncilă. (Despre achiziţia de armament fără offset, domnul Orban n-a reclamat nimic încă?).

Dacă s-ar pune un prag valoric pentru înaltă trădare, cum s-a pus pentru abuzul în serviciu, oare cât ar fi?

Iată câteva piste pentru procurori:

Cum de au ajuns două din zece perimetre din Marea Neagră la Lukoil când noi cică încercăm să ne salvăm pe noi şi pe vecinii noştri de şantajul cu energia al ruşilor?

Cum de au ajuns alte perimetre pe mâna OMV, care are o sinergie atât de strânsă cu Gazprom încât acum doi ani a fost la un pas să le dea Petromul la schimb cu ceva active de prin Rusia?

Cum de a ajuns Exxon, cu afaceri uriaşe în Rusia şi sub coordonarea unui prieten de-al lui Putin, să capete concesiuni în România? Exxon, care la un capăt al Mării Negre căuta petrol împreună cu Petrom iar la celălalt capăt - cu Rosneft!

When hitting Trump over the lack of new Russia sanctions, don't forget Rex Tillerson, who was in charge of them. It looks more and more like he got this medal from Putin in advance. pic.twitter.com/JQ1SUQqqk7

— Garry Kasparov (@Kasparov63) 30 ianuarie 2018