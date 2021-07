Angajări la MAI. Bode: Acum scoatem 850 de locuri, pe trei structuri - Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie de Frontieră

”În prima etapă au fost 153 de posturi scoase la concurs, la nivel naţional, pe 8 structuri. Acum scoatem 850 pe trei structuri, Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie de Frontieră, de la bază şi până la vârf. Cu sigurnaţă şi Sibiulare astfel de posturi în interiorul celor 850 pentru că eu le-am cerut şefilor de structuri să vină cu o etapizare şi să vină în funcţie de urgenţă”, a declarat Lucian Bode, duminică, la Sibiu.

Ministrul a mai adăugat că unele anomalii din legislaţie au fost eliminate.

”Dacă avem un inspector-şef împuternicit la Poliţie, un an, se practica după un an era trecut adjunct şi era împuternicit şef. Mai trecea un an. După ce trecea şi al doilea an putea fi doar desemnat conform reglementărilor în vigoare. Şi nu era în regulă nici împuternicit, nici desmenat. Acolo unde s-au epuizat toate posibilităţile legale de a desemna la conducerea respectivei instituţii pe colegul care îndeplineşte aceste condiţii, că asta e o altă problemă, că nu sunt mulţi care îndeplinesc condiţiile, atunci acolo avem prioritate zero din punctul meu de vedere şi am scos primele posturi de inspector-şef, la concurs”, a declarat Lician Bode.

Ministrul de Interne a mai precizat că la ISU unt 37 de poziţii libere pentru posturile de şefi de Inspectotare şi adjuncţi.