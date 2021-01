Şeful statului major din Spania demisionează, după ce s-a aflat că s-a vaccinat înainte să aibă dreptul. Ce ghinion pe capul lui că nu trăieşte în România, unde toate forţele militare şi toţi cei sub 65 de ani cu dreptul la o pensie specială au legal dreptul şi la vaccinare specială, unde oamenii nu sunt niciodată clasificaţi după risc, ci după relaţii. Lor li se adaugă sportivii (care nu au nici un fel de factori de risc, toate ministerele şi toate agenţiile, şi aşa mai departe).

Vineri, cînd am încercat să programez pe cineva peste 65 de ani care m-a rugat, am descoperit că scrie zero locuri la toate centrele, chiar cu luni înainte, inclusiv la centrul de la Colţea nesimţit denumit al ”sportivilor” (se înţelege că sportivii se vaccinează acolo, dar pentru bătrînii cu diabet nu e loc). În runda II, cea în care trebuiau să se vaccineze oamenii cu riscuri, peste 65 de ani şi cu boli cronice, aceştia au fost o minoritate pînă vineri la ora nouă conform datelor oficiale. Nu e de mirare pentru bolnavii cu boli cronice, dat fiind că faimosul registru naţional de boli cronice nu există, o simplă căutare pe Internet te face să descoperi că abia în 2019 s-a propus unul, nici măcar integrat, doar pe maladie, şi nu pe toate bolile. Nu există nici o evidenţă digitală care să conţină, de exemplu, oamenii cu stenturi, care povestesc pe forumuri că nu au ce face şi unde se duce. Probabil, există doar la diabet, dar cîţi diabetici sunt prinşi faţă de căţi există vă las să ghiciţi- că nu te înscrii singur, cineva trebuie să fi făcut birocraţia asta, anume aceiaşi medici de familie care trebuie să piardă zile ca să îşi înscrie bolnavii pe platforma STS. Unde nu sunt locuri decît pentru cîteva ore.

Iată cum sub regimul meritocratic al lui Klaus Iohannis şi al USR s-a format o coadă mult mai mare decît trebuia (că s-au dat atîtea derogări de la regulă), care e sărită de cine are mai mulţi muşchi în văzul lumii.

Totuşi două elemente de originalitate – să le zicem aşa – nu pot să nu te frapeze.

Primul, nicăieri în Europa nu s-au creat atîtea categorii cu dreptul să sară coada, ceea ce evident a dus la un blocaj complet, că excepţiile au depăşit ca număr regula. Şi asta, în cap cu militarii, oameni viguroşi care mai puteau să aştepte pînă se terminau de vaccinat bătrînii şi bolnavii cronici. Nicăieri nu am văzut ceea ce pe vremuri consideram o invenţie a PSD, anume corupţie legală, cum văd în România, deşi PSD nu mai e la putere. Orice logică a vaccinării, şi anume prioritatea pentru cine este mai vulnerabil sau luptă cu epidemia direct dispare şi apar pilele şi relaţiile, de grup sau individuale.

Al doilea, nicăieri în Europa nu există platforme organizate de un serviciu secret, există organizare mai bună sau mai proastă, dar civilă. La noi, ca şi la alegeri sau alte momente strategice, numai STS are capacitatea. Capacitatea să ce? Să cedeze un procent întîmplării, în vreme ce majoritatea se programează cu pile, legale sau informale (poţi să-i condamni, cînd vezi sfidarea?), să patroneze această coadă plus băgare în faţă jalnică, să stocheze milioane de date personale (de ce să le aibă numai SRI)? Nu există sector privat, sigur, că acolo erau Ghiţă şi serverele lui de un hectar pe bani europeni, cînd un serviciu, cînd altul au pus mîna pe banii IT de dezvoltare, şi iată că nu o să mai avem niciodată sector privat cu capacitate, cum au alţii, că s-a dus toată la multele servicii secrete! Dragi români, vă rog cercetaţi ţara unde epidemia mai e organizată de servicii secrete şi publicaţi aceste revelaţii. Nici măcar în Iran sau Rusia. Poate luaţi pe asta un premiu Nobel, că dl. Cărtărescu, ocupat şi el cu vaccinul peste rînd, iarăşi nu a reuşit cu literatura. Sau poate un Oscar, dacă dl. Nanau se decide să aprofundeze această originalitate şi mai primeşte şi pe asta bani de la statul român să facă filmul, după ce le-a tras-o în public.

Ce să mai vorbim de spanioli, o adunătură de civili fără respect fără armată, nu dau banii de tuburi de oxigen şi secţii de arşi pe rachete ca noi şi se ţin numai de prostii. Generalul Ciucă ar putea să ofere statului major spaniol prins cu mîţa în sac azil politic la noi, unde nu ar fi nici o revoltă şi s-ar vaccina legal. De ce să se revolte careva la noi că vin unii să ne împingă bătrînii de la rînd ca să se bage în faţa lor, cînd o facem chiar noi, căutînd o cunoştinţă şi dînd doar un telefon.

Cum primisem deja pe WhatsApp invitaţii de la restarante de lux din Bucureşti, că deschid încă dinainte să citesc decizia în presă (de, cunosc şi ei pe cine cunosc) nu pot decît să urez petrecere bună tuturor acestor vaccinaţi şi compasiunea mea sinceră celor care i-au votat.

