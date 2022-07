Alexandru Arşinel rămâne fără certificatul de revoluţionar: Nu şi-a riscat viaţa la Revoluţie. Câţi bani trebuie să returneze actorul

Alexandru Arşinel, în vârstă de 83 de ani, se află printre „luptătorii cu rol determinant“ şi încasa de la stat 33.730 de lei pe an, (2.810 lei pe lună) şi nu plătea nici impozit pentru casa în care locuieşte.

Prin urmare, comisia propune Serviciului juridic anularea certificatului de revoluţionar al lui Alexandru Arşinel. Artistul va trebui să restituie toate sumele primite de la stat din 2015 până în prezent, adică în jur de 50.000 de euro.

„Eu am fost primul care am vorbit din balconul de la Radio. Dosarul meu demonstrează că nu am văzut Revoluţia la televizor şi că am fost în focul evenimentelor. Nu eu am cerut certificat, cei de la asociaţie mi-au propus să trimită dosarul mai departe şi am zis: da, domnule, vreau să se ştie că nu am stat acasă. Contează şi banii, cum să nu conteze dacă eu ies la pensie? Orice ban contează. Dacă Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor nu mi-a adus nimic, măcar aşa să fiu răsplătit“, spune Arşinel în 2015, pentru Adevărul