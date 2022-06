Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, rămâne în închisoare

Curtea de Apel Craiova a anunţat miercuri că respinge ca nefondată cererea lui Mititelu: „În temeiul art. 432 C.p.p., respinge contestaţia în anulare formulata de contestatorul Mititelu Adrian Marian împotriva d.p. nr. 1364/2020 a Curţii de Apel Craiova, ca nefondată. Respinge cererea de suspendare a executării. În temeiul art. 275 alin 2 C.p.p. obliga contestatorul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru intimatul Preoteasa Gigel rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 15.06.2022", se arată în decizia publicată pe site-ul portal.just.ro.

În urmă cu trei săptămâni, fiul patronului anunţa pe reţelele sociale că CCR a decis că patronul FCU Craiova a fost condamnat nelegal, făcând referire la ordonanţa care reglementează întreruperea prescripţiei.

Adrian Mititelu a fost trimis în judecată în anul 2016. Procurorii DNA din Craiova l-au acuzat de evaziune fiscală. şi înşelătorie în dosarul transferului jucătorului Mihai Costea. În 2011, acesta fusese vândut la FCSB pentru 1,1 milioane de euro. Transferul a avut loc înainte de dezafilierea Craiovei. Procurorii DNA au considerat vânzarea ilegală întrucât lotul de jucători se afla la data respectivă sub sechestru din cauza unor datorii către bugetul statului.

Adrian Mititelu a susţinut în permanenţă că este nevinovat atât în dosarul în care a fost condammnat la 5 ani de închisoare, cât şi în cel cu 3 ani de detenţie cu exxecutare.

„Mi s-a furat o echipă, mi s-a furat echipa şi tot eu fac puşcărie pentru judecătorii furaţi de alţii. Nu are legătură cu actul de justiţie. E o condamnare a mafiei din justiţie! Are legătură cu tot ce am făcut în aceşti ani din dorinţa de a mi se face dreptate. Am făcut plângeri şi reclamaţii contra unor magistraţi care mi-au încălcat drepturile cu privire la echipa Universitatea Craiova şi acum am fost executat. Este o execuţie ordinară!

În decembrie 2021, patronul de la FCU Craiova a fost achitat definitiv într-un alt dosar în care fusese condamnat, în ianuarie 2021, la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.