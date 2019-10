A şaptea încercare de numire a Adinei Florea la şefia Secţiei Speciale

Precedenta încercare de validare a Adinei Florea la conducerea Secţiei Speciale a eşuat săptămâna trecută, atunci când, în lipsa a cinci procurori şi a ministrului Justiţiei, nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să aibă loc. De altfel, mai mulţi membri CSM, procurori şi judecători, au cerut amânarea validării Adinei Florea la şefia Secţiei Speciale şi dezbaterea publică a rolului acestui parchet, în contextul rapoartelor organismelor internaţionale care au cerut desfiinţarea SIIJ.





Plenul CSM are 19 membri. Tabăra Savonea are cel puţin 9 membri după cum s-a dovedit la votul prin care, săptămâna trecută, CSM a propus modificări legislative astfel încât membrii care lipsesc să fie sancţionaţi cu pierderea mandatului. De partea cealalată, ar fi tot 9 membri: procurorii CSM (cu excepţia lui Codruţ Olaru), ministrul Justiţiei şi 3 judecători.







După fiascoul de săptămâna trecută şi frunstrată de o nouă lipsă de cvorum, Lia Savonea a cerut modificarea legii CSM astfel încât membrilor care lipsesc la şedinţele plenului să le înceteze mandatul de drept. Mai mult, ea a anunţat sesizarea CCR cu privire la acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall, pe care a acuzat-o de subminare a autorităţii CSM. În replică, ministrul Birchall, şi-a reiterat criticile la adresa Secţiei Speciale, spunând că un astfel de parchet nu este în beneficiul actului de justiţie. „Orice persoană care este urmărită, cercetată şi face plângere la această Secţie Specială, Secţia are competenţă să reţină tot dosarul. Fie că vorbim de infracţiuni grave, omor, proxeneţi, criminalitate organizaţie, viol, orice alt tip de infracţiune, orice persoană care face o plângere, Secţia specială are competenţa să reţină şi să continue cu acel dosar. Dacă dumneavoastră consideraţi că este în beneficiul Justiţiei o astfel de competenţă, eu, în calitate de ministru al Justiţiei dar şi ca absolvent de Drept nu consider că este normal”, a spus Ana Birchall.





Una din mizele pentru numirea procurorului Adina Florea la şefia SIIJ constă în faptul că doar şeful acestui parchet poate infirma sau confirma actele procedurale ale procurorilor secţiei. În acest moment conducerea interimară a SIIJ este asigurată de fostul procuror DNA, Nicolae Marin.