Şoferii începători ar putea pierde mai uşor permisul auto

Modificările privind suspendarea permisului de conducere se regăsesc în Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.95/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Proiectul de act normativ a fost înregistrat recent la Senat pentru dezbatere, iar pentru a se putea aplica, acesta are nevoie de aprobarea Parlamentului, a şefului statului şi de publicarea în Monitorul Oficial, scrie avocatnet.ro.



Schimbările propuse în document vizează persoanele care au obţin permisul auto de mai puţin de un an, mai exact, suspendarea dreptului acestora de a conduce un autovehicul. Concret, potrivit propunerii legislative, şoferii începători vor putea pierde mai uşor dreptul de a conduce o maşină, şi anume la cumularea a 12 puncte de penalizare, nu la cumularea a 15, aşa cum este în prezent.



În momentul de faţă, legislaţia rutieră stabileşte că suspendarea dreptului de a conduce o maşină este dispusă tuturor şoferilor, la cumularea a 15 puncte de penalizare, de către “şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere”.



Aşadar, în acest moment nu se ţine cont de experienţa fiecărui şofer în parte, dreptul de a conduce o maşină suspendându-se la cumularea a 15 puncte de penalizare, aceasta fiind singura condiţie pentru suspendare.